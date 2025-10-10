江宜貞／系統轉圈圈的時刻
友人說，人生最緊張的三個瞬間是考試放榜、告白回覆，以及搶五月天演唱會門票。前兩個我都經歷過，但它們都無法和最後一項相提並論──盯著電腦螢幕，等待訂票結果的「系統轉圈圈」，讓人大氣都不敢喘一口。
搶票當日，我特地準備好一切，把網路切換到最快的5G、電腦和手機雙管齊下，甚至還拜託朋友幫忙「分散風險」。時間一到，按下購票鍵，螢幕瞬間卡住，跑出熟悉又令人絕望的一句：您正在排隊中，請稍候。
那個剎那，我真正明白什麼叫「秒殺」。眼看著小圈圈不斷旋轉，腦袋也跟著旋轉，頓時閃過無數畫面：買不到票的痛苦、只能在家聽直播的悲涼，還有朋友得意炫耀「我買到了耶」的殘酷。
等候的每一秒都像是折磨。有人說，愛情考驗耐心，我覺得買演唱會門票考驗得更多。手心冒汗，呼吸急促，滑鼠點下去的那一刻，感覺比送出告白訊息還要緊張。
終於，系統跳出「購票成功」四個字，我差點激動到落淚。這張票，不只是看一場演唱會，也是跟自己的青春再見一次面。
話題徵文：不排不行（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年12月底）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
你曾為了什麼甘願久候？是傳說中的美食、限量的神物、不容錯過的風景，還是一張帳單或一杯日常手搖飲？站在隊伍裡的時刻，有驚喜，有妙招，或藏著一點人生況味？歡迎分享你的排隊故事！
文長300-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿不排不行」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
