江宜貞／系統轉圈圈的時刻

友人說，人生最緊張的三個瞬間是考試放榜、告白回覆，以及搶五月天演唱會門票。前兩個我都經歷過，但它們都無法和最後一項相提並論──盯著電腦螢幕，等待訂票結果的「系統轉圈圈」，讓人大氣都不敢喘一口。

搶票當日，我特地準備好一切，把網路切換到最快的5G、電腦和手機雙管齊下，甚至還拜託朋友幫忙「分散風險」。時間一到，按下購票鍵，螢幕瞬間卡住，跑出熟悉又令人絕望的一句：您正在排隊中，請稍候。

那個剎那，我真正明白什麼叫「秒殺」。眼看著小圈圈不斷旋轉，腦袋也跟著旋轉，頓時閃過無數畫面：買不到票的痛苦、只能在家聽直播的悲涼，還有朋友得意炫耀「我買到了耶」的殘酷。

等候的每一秒都像是折磨。有人說，愛情考驗耐心，我覺得買演唱會門票考驗得更多。手心冒汗，呼吸急促，滑鼠點下去的那一刻，感覺比送出告白訊息還要緊張。

終於，系統跳出「購票成功」四個字，我差點激動到落淚。這張票，不只是看一場演唱會，也是跟自己的青春再見一次面。