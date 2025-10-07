瞿欣怡／沒有蒸氣熨斗的快樂大嬸

小時候看媽媽熨衣服，總看得入迷，熨平後的裙子，平整得不再有生活缺憾，無比優雅。她總在床上熨衣服，質料更好的洋裝，要蓋上另一條浴巾，隔著熨。媽媽堅持不能穿皺襯衫，太邋遢。

高中念私立女校，家政課甚嚴，要學熨衣服，連肩線都要熨出來。校裙是百褶裙，很難熨，我都隨便亂弄。有個愛美的同學，每天的裙襬都好整齊，我們同住準備聯考時，才知道她睡前會細心把裙褶拉好，壓在床鋪下，隔天就有完美的百褶裙了。我為了她愛美的心，大感驚奇。

假日去百貨公司打工，看櫃姐用直立式蒸氣熨斗，不用彎腰就能燙衣服，太神奇了。當時直立式熨斗很貴，我偶爾偷玩個幾下，卻熨不好，很懊惱，怪自己手笨。

長大後買了蒸氣熨斗，假日把襯衫熨好掛好，彷彿回到媽媽身邊。媽媽的熨斗要自己噴水，我的可是最新型的蒸氣熨斗，蒸氣嘩一下地冒出來。我還買了燙馬，再也不用彎腰燙衣服。

時代進步，直立式蒸氣熨斗愈來愈普遍，買得起了，但是，我的蒸氣熨斗沒壞啊！在衣服上往復來去的日子裡，我們有感情了，人要講義氣，不能隨便拋棄夥伴。

直到某天，有個重要場合，必須熨一件洋裝，卻怎麼也找不到熨斗，我找遍櫥櫃後，歡喜笑了，它不見了！我終於可以買直立式熨斗了！

我千挑萬選的直立式熨斗，不只有伸縮掛衣架，可以熨長洋裝，還有特大容量水箱。水加滿，電源打開，蒸氣嘩啦地噴在空中，我竟然擁有一台直立式蒸氣熨斗了！

可是這熨斗也太難用了吧！原來不是我手笨！掛著的洋裝無法固定，得一手抓著裙襬，一手拿著熨斗，輕飄飄的布料根本熨不平。大水箱更是雞肋，我只燙幾件襯衫，一杯水就夠了，何況每次都要裝水、倒水、洗水箱，煩都煩死了。直立式熨斗擱在角落，連掛衣服都不好用，掛太多會倒，有時懶得清水箱，灑一地水，還得狼狽擦地。

我的優雅，在角落生灰。最終趁著斷捨離，送給移工安置中心，據說女孩們歡喜得不得了，祝她們熨得快樂順心。

感謝時代進步再進步！這年頭衣服都強調不皺，皺了就假裝是老錢風亞麻感。說到底，人到中年，也該認清自己了，我從來就不會為了漂亮的百褶，把裙子壓在床板下，我不是優雅的女孩，更不是我媽，我現在是，沒有熨斗也不在乎的快樂中年大嬸。