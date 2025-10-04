黑潮藍／乘風而來的海神

深秋天氣漸涼，站在與夏日相同的海邊啜飲著咖啡，陣陣強風吹亂髮絲，浪拍擊岸際揚起鹽霧，前方疊加不斷的轟鳴聲，與之前湛藍充滿歡笑的景象截然不同。而看似蕭瑟沒有生機的環境，卻會有乘著東北季風浪潮而來的意外訪客。

近幾年十月過後到隔年的四月，有一種名為「海神海蛞蝓」的生物會因為洋流與東北季風的相互配合，出現在台灣的海邊。每當牠們出現，總會在網路社群引起討論，甚至出現在新聞媒體報導中。只因牠們的奇特外貌，與難以預測的現身時機。

東北風起那一天，墾丁與小琉球又有了海神海蛞蝓出現的消息，抱著姑且一試的心，我穿上防風外套往海邊走去。沿著綠島北面寬廣沙灘的高潮線尋找，發現了海神的食物「僧帽水母」。牠的上半部呈中空氣球狀，連接著鮮豔藍色的絲線觸手，即便已經擱淺多時，我也不敢小覷被牠碰觸而產生的疼痛。繼續沿著海岸邊的潮池一個個尋找，始終只有看到零散的水母。搜尋良久，正要放棄時，瞥見擱淺水母旁的海藻上方有動靜，一團不知是什麼的物體在抽動掙扎著。小心翼翼地用海水沖淋，使之流進潮池裡面，待其身形完全伸展開來，竟然就是海神海蛞蝓。

與想像中不同，牠不過就紅豆般大小，銀藍光澤有著如同飛行器的外型，也神似奇幻小說裡面的外星飛龍。海神海蛞蝓會將氣泡存在體內增加浮力，與食物一同漂浮在水面，過著上下顛倒、肚子朝向天空的生活；牠保護自己的方式，則是進食有毒的水母刺絲胞，然後儲存在體內，變成自己的防禦武器，成為如同水母一樣危險的存在。

觀察牠活動的模樣一陣子後，注意到旁邊其實還有兩隻卡在海藻上的海神，東北季風使牠們擱淺，若持續被推往更乾燥的地方，或是頭頂的陽光再炙熱些，牠們是否就等不到下次潮水高漲之時？那麼，乘風而來的海神，或許將因此隨風而逝……

僧帽水母。攝影／黑潮藍