李奕萱／邦迷的恐怖八月

八月對很多人來說，就是個普通的月分，不過如果有在看棒球，而且支持的球隊是富邦悍將，那連續兩年的八月，都是一連串恐怖噩夢。去年富邦悍將在七月底一度登冠，八月卻名次自由落體，狂吞17敗，單月只拿下4勝。今年宛如PTSD（創傷後壓力症候群）纏身，儘管中間多次喊話加油，結果仍是寫下一樣的慘況，5勝17敗。

富邦悍將向來被戲稱「什麼都頂，只有戰績不頂」，以啦啦隊應援團、行銷、賽後演唱會聞名，主打「超越勝負的感動」，但作為這支球隊的「本質迷」（以看球賽、球員為主的球迷），看球有時真的很痛苦。這種難受並不只是來自輸球——畢竟也習慣了，更多是來自輸球後的氛圍。贏球時，社群上會充滿球員可愛影片，無論精采表現或日常玩鬧，看了都心情好；可是近況不好，版面馬上風雲變色，充斥對球員的謾罵、踩捧（為稱讚一個球員，貶低另一個球員）。運氣再差一點，自己喜歡的球員剛巧低潮成為箭靶，那過去諸如滑社群、看短片的娛樂，瞬間統統變酷刑。曾經得到多少快樂，就得還回去多少悲傷。

有些人可能覺得，為了看球心情起伏，其實是挺幸福的，畢竟人生那麼苦，竟然有餘力為球賽難過？可是對我來說，看球更像是苦澀人生的點綴，在自己低潮的時候，希望看到有人還在努力；或是當自己怎麼努力都沒成果，看到球員努力後獲得榮耀，便會感到無比快樂，好像也獲得了面對下一天的勇氣。

既然如此，到底幹嘛要支持墊底球隊、自討苦吃？除了「愛著較慘死」，好像也沒有別的答案。可是認真回想，喜歡這種事，真的有選擇嗎？早在2004年雅典奧運之後，我便成為興農牛的球迷，恰逢二連霸，喜歡上當初的陽建福、三番刀、張建銘，天天都跟兄弟象球迷的哥哥吵架。後來假球案接連爆發，眼看熟悉的球員紛紛被起訴，職棒陷入低潮，我也變成偶爾才關注。近年朋友盛情邀約下，偶然重回球場，難得看一場比賽，舊情使然，選擇看前身為興農牛的富邦悍將，剛好就是那場比賽，看見了狀元捕手戴培峰的磕磕絆絆、奮力突破的姿態，成為粉絲，又因為這樣一個很努力的球員，喜歡上更多的富邦球員。

不是沒試著喜歡上其他球隊，各支球隊裡也都有欣賞的球員，可是富邦永遠是特別的：自己家的小孩不管打多爛，終究比較可愛啊！有時深夜心情不好，我會翻出幾支珍藏的影片，例如陳仕朋差兩個出局數即能投出無安打比賽，破功時流下不甘的眼淚；低潮半年的球員李宗賢打出再見安打，在MVP頒獎台上淚流不止；被選上時球迷全體哀號、萬分不看好的張奕，如今成為守護神，擁有專為他設計的出場燈光秀；還有李吳永勤，被其他隊釋出的投手，在富邦傷兵累累的情況下挺身而出，投出頂級的牛棚數據，進入職棒九年，終於拿下生涯首勝。

這種久違贏一場像贏得總冠軍的爽感，實在不容小覷——雖然，通常不久後便會開始花式連敗，輸到令人自我懷疑。不過，我依然相信，努力的人總有一天會發光。等一座十二強冠軍，也是等了二十年，不知道富邦悍將還需要等多久，但只要喜歡的球員們還在奮戰，就沒有放棄支持的理由吧。