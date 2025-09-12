陳祖安／鋼鐵人夜市打靶秀

震驚全球的911事件至今已過二十四年，各地仍是戰爭不斷，和平世界不知何時到來。我曾在過去文章推薦大家去民間經營的射擊體驗場學習，強健身心兼增加民防能力。不過因為有學生時期軍訓課的打靶陰影，我還是秉持著「說得一嘴好運動」精神，當觀眾加油就很可以，因此世壯運時，我再度造訪公西靶場，盡好運動迷本分。

上回去參觀，看過不定向飛靶射擊和空氣手槍，這次選了空氣步槍項目來開箱。到場時，10公尺男子組正在比賽，一共有二十多位參賽者，年齡從30+到70+都有。選手要在七十五分鐘內射擊六十發子彈，射靶分成10環，每次射擊最高可得10.9環，以總環數得分高低排名，最高總環數會是654分（10.9×60）。最多人競爭的組別是60+，該組金牌是來自瑞典的Martin Sahlbring，總分達607.8水準，顯示射擊真的是可以玩到老的運動。30+組金牌，是由我們台灣國手陳俊安，以總分621.3（也是全場最高分）漂亮收下。

比賽長達七十五分鐘，現場並非安靜肅穆的氣氛，場內播放著流行音樂，選手一字排開面對自己眼前的射靶，打一打會停下來休息，還會走到觀眾席和朋友聊天，每個人有不同的節奏。所以搞不清狀況的我們，一開始以為還在熱身練習時間，先生打趣說，這場面看起來很像夜市射氣球，幸好身旁觀眾多是外國人，聽不懂他這番言論。不過我們真有警察朋友分享過，他到夜市射氣球幫小孩賺娃娃，打到老闆不讓他再玩的趣事。說到有許多外國人，從英文名拼音看來，台灣選手大概只有幾位，真的比較有世壯運是國際賽事的感覺，而且公西靶場果然是國家級場館，環境舒適、動線沿路有人指引，工作人員相對有專業感。

此行最有意思的發現，是選手的服裝。和手槍選手一身輕便很不同，看選手移動的感覺，就知道步槍制服相當厚重，有點像寬版賽車服。全身由不同色塊拼接，彩度很高，某些人會以國家代表色或國旗搭配設計，因為手腳有很多加固保護裝置，也有點像機器人，很有未來感。已完賽的選手會將外層制服脫下，褲裝立在一旁完全不會軟倒下來，超像漫威電影《鋼鐵人》裡的動力服。我實在太好奇這神祕的裝置，查了才知道槍枝重達五公斤左右，這些設計除了可以保護運動員，主要是為了支撐、固定住身體，減少動作影響，以提高身體的穩定度，才能精準擊中目標。

台灣射擊運動正穩定發展中，是2024年巴黎奧運參賽選手的最大團，無論是運動的和平交流，還是提升民防戰力，射擊都是值得關注的項目，公西靶場是台灣承辦國際射擊賽事的主要場地，有機會就去看看比賽吧，很像是一群鋼鐵人在室內夜市做打靶表演喔。