大學畢業初任教師時，班上偶爾出現一、二位外星寶寶，聽不太懂我下的指令，作業不能如期完成，上課眼神無法聚焦，總是望向窗外若有所思，聯絡簿上永遠不會有家長簽名，電訪時，家長總是懇切有禮地說，一切拜託了。

後來，班上的外星寶寶愈來愈多，與家長透過電話與聯絡簿上的聯繫日漸頻繁，我卻發現家長的語言也愈來愈難懂。

再後來，智慧型手機出現，成立了群組，從告知請假、提醒吃藥、作業未帶回、丟了鉛筆盒到童軍課協調換組，我成了一群外星人的保母。

去年夏天，班上地球人已寥寥無幾。那天上課隨堂考，我一如往常走下講台巡視。一位被我發現傳紙條的外星寶寶，神色慌張地將紙條揉進掌心。我沒收後，小心翼翼打開。

原來，上面寫的不是考卷的答案，是簡單的幾筆漫畫，功力不錯，看得出主角是我，旁邊拉出一個箭號，寫著：她是外星人。

