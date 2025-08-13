那年客居美國的女兒懷外孫時，害喜嚴重、狀況連連，尤其嘴饞想吃她的最愛——台灣的芒果，望眼欲穿卻求之不得。

到懷孕中期，女兒的害喜症狀趨緩，當時正值芒果盛產的六月天，她便迫不及待地隻身飛回台灣，大啖那朝思暮想的愛文芒果，一飽口福。

七月初，不放心大腹便便、走起路來像企鵝的她，形單影隻地拖著大包小包行囊踏上歸途，我毅然決定陪她回美。在近十二小時的航程中，她一再從用點數換來的商務艙，鑽到我堅持要坐的豪經艙內，探詢我的需求，我心想她才是需要被照顧的孕婦呀！

返台在機場拿到登機證時，我著實驚嚇了一番，座位不在豪經艙，是被升等？還是我老眼昏花了？再三確認，原來是貼心的女兒與副機師兒子密謀的結果。

他們知道生性節儉的我，即使有眷屬優惠票也捨不得多花錢。那一趟是這麼多年來最舒服的飛行體驗。