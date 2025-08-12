林揚／那些比我厲害的

日劇《小鎮星熱點》裡，有位看起來與人類無異的外星人，用驚人速度與力量救了差點被卡車撞到的同事，並向她坦承自己的身分，希望她保密，讓他繼續低調過日子。為了證明所言非虛，他還以拇指及食指將硬幣折扁⋯⋯

看完，我更相信科學家的說法：如果外星科技所造的飛碟能順利飛越浩瀚宇宙，安抵地球上空，那麼早就有外星朋友存在我們四周，這一點也不奇怪。

像我就常懷疑我的小學同學「大目仔」不是地球人。他玩彈珠時眼神銳利，極為神準，能將半個教室外的彈珠準確擊中，鐵罐子裝滿了我們輸給他的戰利品。他打陀螺也一樣，往往能轉上五分鐘不墜，我的則大多一、兩分鐘就倒，有時還直接滾出圈外，成了「死陀螺」。班上同學都開玩笑說，大目仔能用念力控制彈珠的方向和陀螺的旋轉。

高年級同學「快腳」也很可疑。他是班上躲避球主將，球再快，甚至從背後來，他都好像能聽聲辨位，巧妙躲開。快腳常常瞬間接住往我們身上招呼的強襲球，救我們一命，並且立刻反擊，令對手招架不及。

國中同學「阿堂」也很神，他可以背出圓周率後二、三十位數，高三只花最後一個月準備錄取率不到兩成的聯考，居然還考上國立大學。此外，他打麻將時總能算中我會打出的牌，等著胡我，教人懷疑他具有透視眼。

《小鎮星熱點》讓我重新思考，如果身邊那些本事比我厲害的朋友是外星人，那麼外星人也許並不恐怖，他們總在我有困難或危險時立刻伸出援手，這不是件很美好的事嗎？

或許，真有「星際訪客」已悄悄融入在我們生活中，就等著大家敞開心扉，伸出友誼之手。