好腎醫師／擠破頭也要進醫學系

近日，高中生申請醫學系的熱潮再度成為社會關注焦點。為什麼即使就業環境日益嚴峻，醫學系依然是許多頂尖學生的首選？

在台灣早年農業與工業社會背景下，傳統職業常伴隨勞力與體力付出，父母普遍希望子女能成為白領階級，遠離基層工作。而古時候，行醫被視為濟世救人的高尚志業，名醫如扁鵲、華佗，皆以仁心仁術深受百姓敬仰。受到這兩因素影響，社會對「先生」一詞懷有敬意，若能成為醫師，更是全村的榮耀。

它象徵高社經地位，無怪乎許多家庭將醫學系視為最終目標，彷彿考上醫科，就等於人生無憾。然而，現實真的是如此嗎？

健保制度雖便利了全民就醫，卻也讓醫療量能持續被壓榨。只需一張健保卡，民眾隨時可前往診所或醫學中心，看診人數年年攀升。而邁入超高齡社會，人口老化、慢性病複雜化，亦使醫護人員工作負荷加重，長期加班、值班早已成為常態。尤其在醫學中心，臨床、教學與研究三者並重，幾乎占滿生活所有時間，假日也常奔波於研討會，生活與工作難以切割，家庭關係因此受到影響。孩子的學校活動，常由另一半出席、參與，擔任臨床工作者則往往深夜未歸，連簽聯絡簿的時間都難以擠出。

醫病關係的緊繃，也是令從業者倍感壓力的一環。民眾意識抬頭，對醫療有更多期待，卻不見得理解其中的局限。醫師明知無法逆轉疾病，仍須面對家屬強烈的期盼與質疑，那種無力感非他人所能輕易體會。

對照世人想像中的醫師光環，護理人員眼中的男性值班醫師，多是滿臉鬍渣、眼神渙散、邊打哈欠邊查房；孩子心中的爸爸，則是躺下秒睡、坐著打瞌睡、假日總不在家。記得我剛進醫院時，便有同學堅定地說：「我絕不讓自己的孩子跟我走一樣的路。」

然而，儘管人工智慧快速發展，資訊工程也逐漸崛起，醫學系依舊是多數滿級分學生的第一志願。補習班榜單上，「考上醫科」始終是最強行銷訴求。不少家長內心深處仍抱持「望子成龍、望女成鳳」的期盼，並將此當作人生最大光榮。這種現象不僅存在於亞洲，最近赴歐參訪時，當地友人也提到他們的大學系所入學競爭激烈，許多家長希望孩子能成為臨床醫師。可見在應試導向的教育體系下，「高分即優秀、優秀即讀醫」這種觀念，跨越地域與文化，深植人心。

身為一名執業醫師，我依然懷有理想，相信行醫的價值不在於外界賦予的光環，而在於那份讓生命延續的力量。即使環境困頓、制度未臻完善，我仍會鼓勵那些真心熱愛醫學、渴望幫助他人的年輕人，勇敢追尋這條路。因為，只要你願意秉持初心，一步步向前，當你回首人生時，會發現有一群人，因你的存在得以重獲健康、延續生命。這，才是最深遠的價值。