三十多年前，我還是個小學生，當時學音樂蔚為風潮，幾乎每個班上都有幾個學鋼琴的孩子。母親希望我們姊弟能培養一種陶冶性情的嗜好，便將我和弟弟一起送去鋼琴老師家學藝。雖然後來沒有走上音樂系的道路，但那幾年學琴的時光，為我打下了扎實的樂理基礎，也意外種下了我對法國號的興趣。高中時期，我加入了管樂社，如今則在校友管樂團裡持續吹奏。音樂成了我生活中不可或缺的一部分，它讓我在繁忙的日子中找到喘息的空間，也成為我情緒的出口。因此，我也希望女兒能有機會接觸音樂，擁有一個能表達自我的舞台，或許，也能藉此幫助她克服害羞、保守的個性。

起初，女兒對於學鋼琴滿是排斥。要她走出熟悉的舒適圈，接觸新的老師、新的學習領域，對她而言，無異於一場苦難。尤其是在還無法彈奏旋律之前，那些漫長又枯燥的基礎練習，簡直令人沮喪。我耐心地勸她：「試試看嘛，先學三個月，如果真的不喜歡，就當作體驗。」在我的循循善誘下，女兒漸漸懂得享受鋼琴帶來的樂趣。

事實上，我也並不比她輕鬆。為了讓她有更好的學習環境，我特地請調音師來整理家中那台陪伴我成長的老鋼琴。每周，我親自接送女兒來回鋼琴教室，她上課時，我就在隔壁的咖啡廳打開筆電，趕工作進度。回家後，每天還得陪她練習半個小時，忍受初學者錯誤連連、節奏不穩的噪音。這一切隨著女兒能彈奏出完整曲子後逐漸好轉，雖然只是些耳熟能詳的簡單兒歌，她卻彈得津津有味，反覆練習，彷彿每一次彈奏都是一場小小的冒險。

某天鋼琴課後，女兒愁眉苦臉地遞給我一張級數檢定報名表。我讓她自己決定是否要參加，最終女兒選擇了不報名，我完全支持，畢竟我們學鋼琴的初衷，不是為了考試與晉級，而是為了「開心地玩音樂」。然而音樂教室的年度成果發表會，我倒是鼓勵她上台獨奏。我相信走上舞台會是對膽量與自信的一次鍛鍊，果然女兒表現得很好。事後，她笑著對我說：「其實沒有想像中可怕。」那一刻，我知道，她又悄悄長大了一點。

更令人欣慰的是，女兒因為打下了穩固的音樂基礎，後來主動報名參加學校的合唱團。憑著良好的視譜能力、節奏感和音感，她在團隊中脫穎而出，深受音樂老師的喜愛與重用。從最初不情願地踏出第一步，到如今在音樂中找到自信和快樂，我想，這段學琴之路，帶給她的不僅是技巧，更是一份面對世界的勇氣。