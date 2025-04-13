簡麗賢／樂儀隊的短裙與變髮

綠園樂儀旗隊先後成立，隊史逾六十年

朋友稱我服務的高中女校，是靠近領導核心的科學人文薈萃校園。建校逾一百二十年，歷史悠久，自然流傳趣聞軼事，凝聚師生校友共同的記憶。

我在「綠園」任教逾二十六年，夏去秋來，送走導師班畢業生，迎接另一班小綠綠，慎重查閱姓名、課業表現、參加社團等。開學日的導師時間，我字正腔圓、鄭重其事地喚出姓名。

「吳沛恩，妳是儀隊旗官。」「應琪，儀隊隊長。」「林子宸，樂隊成員。」「周珈如，綠衣使節。」學生狐疑地看著我：「老師，您怎麼知道？」

「喔，看穿著和髮型。」我微笑地回答，做功課加上經驗與直覺，正確吧！教育部鬆綁學生服儀規定後，能穿著整齊綠校服的學生不多，儀隊和綠衣使節學生仍能穿出往昔的服儀，而俏麗短髮是儀隊學生的標誌，隊長則是兩側不碰耳、瀏海不遮眉的髮型。

有時，我在光復樓或學珠樓的窗邊望向操場，會看見這群綠衣黑裙的樂儀旗隊學生，認真地練習吹奏行進和舞槍舞旗，也許是在太陽曝曬如金湯銅漿的夏日，也許是凜冽寒風吹襲的冬季。好幾次，我瞥見掌旗官在烈日下的操場一隅，默默地自主練習，對齊腳步，站成綠園中的仙人掌。

綠園樂儀旗隊先後成立，隊史逾六十年，稱其「聞名遐邇」不為過。在國家慶典中展現氣宇軒昂的儀隊，成立於民國52年，鮮綠色儀隊上衣搭配白色的細褶短裙是吸睛焦點，隊長站在隊伍最前頭，儀態端正挺拔，既帥氣又美麗。記憶中我的導師班學生，曾有幾個擔任過樂隊或儀隊隊長，皆具備責任感和領導力。

樂儀隊表演時穿著的服裝有其淵源。

民國59年，我國面對嚴峻的國際情勢，但仍在聯合國安理會，與日本還是邦交國，那年受邀至大阪萬國博覽會表演。教育部相當重視學校樂儀隊赴日一事，數次討論後破例將白長褲、白短靴，改成膝上三寸白短裙搭配白馬靴，後來一直沿用，成為津津樂道的「迷你裙物語」。

樂儀隊的變髮，撼動台灣學生的髮禁

據說那時幽默大師林語堂自美返台，與甫獲諾貝爾文學獎的日本文學大師川端康成受邀出席教育部餐會，席間王洪鈞局長提及林語堂先生的名言：「紳士的演講應該像女士的裙子，愈短愈迷人。」之後閒聊，偶然觸及北一女樂儀隊演出的服裝，未料兩位文學巨擘皆對樂儀隊及膝裙長感到惋惜。王局長聞言亦心有戚戚，討論後決定從善如流、順應當時的國際時尚，將裙長從「及膝」改為「膝上三寸」，並負責服裝費用。

此項前所未有的思維和決策，引起其他學校效法，也改變台灣女子高中樂儀隊的形象。

除了服裝，樂儀隊的變髮與台灣學生的髮禁，也是我與學生聊新敘舊的題材。

古人對頭髮有諸多描述，如「朝如青絲暮成雪」、「白髮三千丈，緣愁似個長？不知明鏡裡，何處得秋霜」，頭髮可能是禮儀文明的象徵，也可能是見微知著的思想管理，或是個人獨特的思維。

西瓜皮與三分頭，大抵是四、五年級生不堪回首的共同記憶。早期教育部要求學生中規中矩，訂立嚴格的服儀規定，高中男學生理成三分頭戴大盤帽，中學女生剪成髮長不得超過耳下一公分的西瓜皮。後來在引頸期盼中解除髮禁，多少與北一女樂儀隊有關。

民國70年，北一女樂儀隊受邀至美國巡迴演出二十六天，那時仍有髮禁，教育部基於美國崇尚自由民主，特准團員破例留長髮、燙捲髮。當訪美消息傳遍台灣，媒體爭相報導表演盛況，也帶出高中生髮禁的討論。其喧騰從各報標題可見一斑：「北一女樂儀隊『仿』美！開了例誰不想傚『髮』？頂著『西瓜皮』留個『和尚頭』外貌壓力不小」、「北一女樂儀隊俏麗髮型贏得喝采」以及「活潑歡笑給人好感，女生何必清湯掛麵」。

一次特赦令下的變髮，意外掀起國內議論，也撼動了數十年的髮禁。