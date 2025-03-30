冥想流行起來了。一個美國朋友千里迢迢飛去峇里島，住進以「瑜伽」與「冥想」為宣傳關鍵字的度假村。那裡的設備刻意陽春，用術語說，走「簡約風」。每個人入住時要交出手機，期間不能與賓客交談，每天行程是練一點伸展操，聽聽上師說話，其餘時間閉目沉思。

我聽她這樣一說，想起自己在大學時代接觸類似活動，那是學校的中道社，我跟著班上一位練太極的同學一起去，可惜悟性太低，第一次去，打坐四十五分鐘，然後就站不起來了，想當然耳，沒有第二次。

出社會工作，年復一年總是忙，卻愈來愈不懂忙什麼。有一年肝壞了，住院調養半年才恢復，那時網路興起，我從一些影片重新接觸冥想，起初三分鐘、五分鐘，想像手裡握著氣球慢慢浮上天，放手讓氣球飛，把病痛釋放出去。後來偶爾跟著英國BBC的冥想節目，在溫柔樂聲與引導中放緩呼吸，一次半小時，成為焦慮日常中罕見的舒坦時刻。

人過中年，身體起了變化，對氣溫特別敏感。一個出太陽的冬日，我來到暖烘烘的日光下閉起眼睛，不刻意想什麼，不盤算眾人覺得很實際很要緊的事，讓心自由流動。妙的是，如此半睡半醒半發呆，結束後人竟變得加倍清明。

從學生時代經過幾十年，這麼點不費力氣的小事，執行起來居然繞了一大圈又需要這麼大的決心。以後，我不要再填滿每個時間的縫隙，甚至令它滿得腫脹出來，我要追求心靈的遼闊，以及生活的平衡。