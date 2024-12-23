秋天是吃螃蟹的季節，對此我家裡分成兩派，爸爸和我是樂於雙手沾滿螃蟹殘骸、大快朵頤的那種，媽媽與哥哥則是嫌麻煩、自動放棄的那派。其實，媽媽在王功海邊長大，早吃膩了，而哥哥就只是懶而已。不過，當季節對了，媽媽經過市場總忍不住買兩隻回家清蒸，於是吃螃蟹這檔事彷彿成了我與父親的特權，自然吃得特別認真、特別有技巧。

我們會用湯匙刮乾淨蟹膏，對折蟹身，接著像挖鼻孔一樣，從結構裡將蟹肉摳出來，最後從蟹螯中間咬碎，再將裡頭的蟹肉一一拉出來，吃得一乾二淨，接受同桌人驚訝的眼光。

長大後，某回朋友送來大閘蟹，才發現自己小時候都跳過了料理過程，閱讀說明書方知烹調大閘蟹前得先徹底清潔。開水龍頭，用舊牙刷使勁刷綑綁著的大閘蟹，刷著刷著覺得綁住的地方有死角，便試著把繩子鬆開一些，讓牙刷能探進去。

不料，原本死氣沉沉的大閘蟹像被啟動了什麼開關，猛然伸展開來，活像隻大蜘蛛在流理台四處移動，嚇得我尖叫起來，家裡的黃金獵犬聞聲趕來，好奇趨前。我擔心牠的狗鼻子被蟹螯夾傷，立刻用一隻腳頂住狗，一手拿著牙刷，一手拿著掃把與大閘蟹對峙。老婆見狀，立即打開滾燙的鍋蓋，拿起長筷將大閘蟹挑進鍋裡，迅速壓上鍋蓋，一陣哐啷聲響後，沒了聲息。

我們驚魂未定地將牠取出擺盤，拆卸後見蟹膏似乎不夠熟，可又不能回煮，就果斷地將死狀淒慘的大閘蟹屍塊送進微波爐裡。不到三十秒，廚房傳來悶悶一聲「砰」。那天晚上，我們大概花了一個小時清理噴濺在微波爐裡的蟹膏，黃金獵犬不時揚起頭、抖動鼻子，而鮮美的香味大約在室內持續了一周之久。