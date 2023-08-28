謝文賢／沒什麼大不了的事

臨出門，正要換衣服，在房間地板上看到妻子的幾根頭髮，我撿起其中一根。短短的髮絲，不到二十公分長度，勢單力薄的黑，在窗邊薄光裡泛著亮亮的土色，回憶一般。

國中的時候，髮禁還是很普遍的觀念，每個學校都有各自的儀容要求，男生三分頭，女生耳下一公分，算是個主流標準，做好無賞，超過要罰。

國一下學期剛開始，某一天，課堂上正在講的是歷史或英文我忘記了，訓導主任突襲教室，請老師暫停講課，她要檢查服儀。

九月下旬的天氣還熱，窗外的蟬鳴零星，大王椰子樹葉垂墜，隨著悶風晃動，像倒吊的屍體。

那是個很漂亮的女生，體格勻稱，裙下兩腿雪白，睫毛翹得像魚鉤子，看人的時候眼珠骨溜溜的，水很深。才國一的年紀，連我都看得出來她上學已經帶妝容，何況是訓導主任。

頭髮過長。

二話不說，主任拿出剪刀來，喀嚓一聲，女孩的劉海與耳後各被剪了一口子。

主任一走，女孩便趴下來哭了，任憑老師怎麼勸也不抬頭，同學騷動私語，上課氣氛僵在那裡，動彈不得。

唉，我現在想想，那時真是太聰明了，脫口就說出：「頭髮又不是黃金！」

倒有效。女孩猛抬頭，髮一飄，轉過來瞪我，雙眼紅腫，梨花帶淚，很有一股我見猶憐的美感。

我心一抽，腦海裡頓時浮現了幾段瓊瑤愛情電影情節。

你死定了，她男朋友是三年級某某某。

下課後，好心同學跑來警告，我才醒覺，原來那一眼不是愛情電影，是香港黑社會電影。

隔天女孩來，頭髮短了些，依然亮眼俏麗。

最後，什麼事也沒有發生。

真正屬於我的戀愛，高中才發生。記憶裡都在陽光下，對方是個開朗女孩，她陪我打球，我陪她逛街，偶爾講一、兩個小時電話。這樣談戀愛的方式或許過於簡單，沒多久，也就簡簡單單地分手了。

某一次約會，恰好在雨後，陽光是灰色的，空氣裡都是土的味道，我摩挲著她的頭髮，聞著她髮香，有一搭沒一搭地聊著沒什麼未來的話題。或許是提到了結婚，或許也沒有，總之，我突然有了「結髮」這樣的念頭，要來她一根頭髮，也拔下自己的一根，把兩根頭髮結在一起，如此，彷彿就得到了老天爺的什麼保證。

回家後，我煞有介事地把兩根纏結的頭髮裝進一個相簿夾層裡，誠心相信。

多年過去，我對愛情更相信，對老天爺卻更不信，覺得那樣做一點意義也沒有，其實還挺蠢的。但浪漫跟蠢，有時候就是一件事。

去年，因為一個不得已的原因，妻子剪去了一頭長髮，不是修短打薄，是剪至髮苗，直見青色頭皮。我以為那不是什麼大不了的事，畢竟三千煩惱三千絲，況且相伴多年，她頭髮長過短過捲過直過，變化過各種造型，我看起來也都差不多，好看。

這次不需要專業設計師，我來就可以。先用剪刀剪短，再用電剪推光，就可以。她說。剛要下第一刀，她眼淚滾下來，鏡子裡她毫無妝容，眼睛浮腫梨花帶淚，看著像一池很深的水。我頓一頓，突然也覺得不捨，再問了一句。

她說，好，剪吧。

頭髮剪光了才發現，我原來喜歡她長頭髮的樣子。

我把那根髮絲放到明鏡台上，換好衣服出門，什麼事也沒有發生。