這是老天爺的惡作劇吧？

緣分，真的是一個很奇妙的東西！

大學時我就讀師院，班上有位交情不錯且心儀已久的女同學，只是我遲遲不敢向她開口，兩人就這麼尷尬地一直耗到畢業。本想在退伍後向她表白，但人算不如天算，當兵被分發到外島，空間距離造成了離久情疏，退伍不久，女同學便成了學長的新嫁娘，失落的我只好提出請調，離開那個傷心的地方。

在離開任教學校前，我參加了一個幼童軍露營的教師研習，當作告別的儀式。沒想到，到了會場，卻發現同小隊有位女老師，長得跟那位女同學好像。無論是外貌、神情，甚至連綁頭髮的方式都一模一樣，讓向來相信宿命的我苦笑，這是老天爺的惡作劇吧？不過既然沒有緣分照顧本尊一輩子，那就好好照顧分身六天吧！

為此，在研習時間，我對那位女老師很好，時時盼望能為她做些什麼。她要洗菜，我就去幫她提水，她負責煮菜，我就幫她生火。同組的隊員大概也看出我的心思，幫我製造了不少機會。就這樣，我在她身邊扎扎實實繞了好幾天。

活動結束前一晚，主辦單位讓我們各組帶開，話家常順便道別。由於一個多星期的革命情感，所以大夥兒圍在一起東拉西扯，聊得非常開心，即使聊到沒有話題了仍不想離去。我見狀便信手拈來，講起平日收集的鬼故事，眾人聽得開心，我也說得高興。只是當時的我眼睛雖然來回掃視眾人，心思卻始終放在那位女老師身上。

難道要犯下相同的錯嗎？

夜色漸濃，同組的隊員紛紛回去睡覺，最後只剩下我與那位女老師。大部分的時間都是我講得口沫橫飛，她靜靜地聽著，偶爾報以甜甜的微笑。望著那似曾相識的笑容，心裡洋溢著一股幸福，真希望時間永遠停在那一刻。

我倆坐到凌晨兩點，送她回去休息時，看著她鑽進帳篷的背影，忽然想起了女同學在婚禮上步入舞台的背影，剎那間一陣難受。只是，事情已成定局，再怎麼遺憾，也到了該放下的時候。

南下的火車上，雖然和女老師相處的點點滴滴在腦海盤旋，可台北到屏東的距離使得「離久情疏」的陰影籠罩心頭。一個念頭突然一閃而過：老天爺既然給我第二次機會，難道還要犯下相同的錯嗎？努力，不見得會成功；但什麼都不做，情況是不會改變的。與其不戰而悔，不如先戰再悔。更何況，天曉得會不會後來出現的才是我的真命天女？

於是，我展開行動，除了「每日一信」外，還天天打電話，勇敢地向她表達我的心意。此外更砸下血本，每隔幾個星期便搭著搖搖晃晃的小飛機，從屏東飛到遙遠的台北去看她。交往期間，同學們看了她的照片，加油之餘，不忘記虧我：「唉，這位小姐怎麼長得這麼像某人呢？」所幸後來一切順利，水到渠成，「離久情疏」的悲劇沒有重演。三個月後我得到了名分，六個月後取得去她家面試的資格，七個月後去她家提親，九個月後和她步上紅毯，感情之路有了最完美的結局。

即使在二十多年後回想這一段，心裡還是很慶幸自己當時做了正確的決定。只是，幾年前，老天爺又來了個惡作劇：這次，我的老婆居然和那位女同學成了同事，唉……

所以，緣分，真的是一個很奇妙的東西！