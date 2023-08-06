前陣子朋友傳了一系列國外攝影師的作品給我，照片裡毛球狀的昆蟲一頭栽進花朵中，在晨光裡露出沾滿花粉的尾部，和兩條懸在花瓣邊上的後腳，貌似動也不動。我猜，那八成是一隻雄性熊蜂。包含熊蜂在內的這些以花粉與花蜜維生的蜂，羽化成熟的雄性大多不回到洞穴過夜，常在早晨被目擊睡在花朵上，看起來就像疲累到「斷片」。

由於蜂的運動通常得靠環境供應熱能來暖身，這種令人嘴角上揚的睡相在寒冷地區的春夏早晨較容易見到，氣候溫暖的台灣平地則較為少見。然而，今年2月9日的上午，在新竹北埔的某個小山谷，我幸運地發現一隻雄性地蜂側臥在兔兒菜的花上睡得香。若形容圓胖熊蜂埋頭的花朵是單人膠囊旅館，那這隻嬌小地蜂橫躺的花序就是寬敞大通鋪了。

野外調查偶爾會有這樣小確幸的相遇，如此無防備的蜂可以極近距離觀察。可惜當天未攜帶相機，這可愛的睡姿只好用手機鏡頭勉強記錄。

不過，部分這般蜂在花上不動的景象，對蜂來說可能是遺憾的。某些蜘蛛會躲在花心，偽裝成花蕊，等著狩獵前去訪花的昆蟲。如果在花上看到靜止的昆蟲，尤其是在熱鬧的花叢中仍文風不動者，大概就是裡面有隻蜘蛛正在享用到手的獵物了。在氣候溫暖的台灣，這可能是更容易觀察到的生態現象。

此外，炎熱潮濕的氣候，有時會使花蜜發酵而產生酒精。喝到酒的蜂跟人一樣會醉，微醺者步履蹣跚，不勝酒力者倒頭就睡，直到酒醒後才再振翅起飛。

富有童心的朋友醉心於雄性熊蜂的天兵睡姿，想親眼目睹熊蜂賴床，問什麼時候合適呢？我的建議是，在合歡山花季時上山，清晨趁著日出前的天光在碎石坡上的花朵尋找，也許有機會見到還在睡覺的熊蜂喔！