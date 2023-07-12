劉冠吟／穿過樹蔭的那個下午

T與我相識甚早。在我尚未進入那一間以鐵血聞名的科技公司之前，就以記者的身分，認識了在該公司任職的T。他是我心中典型的「少年得志」，長得白白淨淨、很斯文，工作順遂，很快就坐上高位，笑起來兩頰浮出淺淺的酒窩，配上結實壯碩的體型，說不出這個人一點的不好。

當年我約他請教科技公司的事情，其實他大可不必理我這種小記者，但他卻很客氣地一口答應。我們約在台大後門的星巴克咖啡，還記得坐在店裡的時候，看著他穿越斑馬線，走在辛亥路蔥鬱密實的樹蔭底下，篩落的陽光灑在他身上，映照著他爽朗的笑容，「啊！這就是青年才俊的樣子！」那情境好像在拍什麼徵才廣告，他就象徵著旭日初升的明天。

職場順遂，私人生活也同樣得意

過了幾年，我進了那間科技公司，T是別部門的主管。他還是跟我記憶中一樣，在緊繃且高度競爭的工作環境下，指揮若定、談笑幽默，在屬下跟同梯之間的風評都好。面對威嚴顯赫、有獅子般風格的大老闆，大多數部門主管都唯命是從，T是少數敢據理力爭的主管。

在職場上遇到很多主管，總會令人狐疑：「這樣的人是怎麼爬到這個位子的啊？」要不是才能平庸，要不就只會向上管理，或遇事閃躲，總之不合格的主管比比皆是。但看到T，只會令人覺得：「這樣的人發展得好，一點都不意外啊！」職場順遂，私人生活也同樣得意，家庭美滿育有兩子，「五子登科」說的就是T這類人。

後來幾年，我跟T陸續離開了公司，他到國外工作，也是一點也不意外的發展得相當不錯，他組建了規模不大但相當獲利的團隊，進帳的數字高得嚇人，「他就是厲害，賺大錢一點也不意外啊！」大家都這麼說。耳聞他為了事業相當拚命，三天兩頭不同的國家飛來飛去，共同的朋友們都說好久沒見到他了。

前些日子我無聊滑滑臉書，看到科技公司的副總裁發了一則文章：「R.I.P.願你安息。」下面貼的是一張四個人燦笑的合照。看看照片中的四位，一位是副總裁、一位是T，另外兩位也是該公司年紀稍長的高層。我想著，該是兩位長輩其中之一走了吧？就在此刻，螢幕跳出朋友傳來的訊息：「T過世了。」

天天升起的小太陽，有一天就黯淡了

T走了？怎麼會是正值壯年的T？照片中的他一如往常的陽光，手持高爾夫球桿笑得開懷。朋友說，業務量大，T的應酬量也大，某個通宵飲酒後的早晨，他覺得胸痛，送醫急診但已來不及。我看著朋友傳來的訃聞，家屬那排兩個孩子的名字，推算著他們年紀還相當小吧；看著遺孀的名字，不敢想像一向感情甚篤的夫妻倆，少了一半該有多心痛。

T的人生曲線跟大家設想得很不一樣，肯定也跟他自己想得截然不同。一路向上的曲線，從「一點也不意外」變成了「好意外」，像一支願景看好的股票，本該迎來順利豐滿的中年後半，沒有往下，沒有曲折，只是，沒有以後了。

然而人生就不是股票，不是努力就會有收穫，也不是收穫了以後就會順利降落在適合的位置，獲利了結出場。人生的劇本，從來不是自己一人在寫，還有命運的力量決定著。無常與明天，不知哪一個先來，天天升起的小太陽，有一天就黯淡了。

旁觀別人的人生，總是說得輕鬆，脫口而出就是「遺憾」，或是輕鬆點評「如果是我，就不會把自己搞得那麼忙」。然而，坐在人生的這盤棋面前，跟命運之神對弈的只有自己，是重是輕是捨得還是犧牲，都只有自己知道。

回想起多年前在星巴克等他過馬路的那一個畫面，如此美好，他氣定神閒，穿過樹蔭的明暗堅定走來。但願他離開前的日子，也是舉手無回大丈夫，無怨無悔地走這一遭。