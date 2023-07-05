阿姊大我二十一歲，我倆是忘年之交。會認識她，是前幾年的某天家庭版主編轉來一封信，說有讀者想認識我。然後我們通了信，加了臉書好友。

阿姊聰明幽默，時而神來一筆

阿姊原本在南部任教，為愛辭掉公職，北上相夫教子，不僅成全了先生的事業，還一手創辦安親班，為自己覓得發揮空間。退休後，她學各種才藝，當志工、參加讀書會、郊遊踏青，學會製作影片在網路分享……阿姊把「活到老、學到老」的精神奉為圭臬，執行得徹底，我自愧弗如。她還說，如果再年輕十歲，肯定會做更多事、完成更多夢想。

有一次聊到唱歌，我說自己不會唱歌，阿姊卻眼神發亮，堅定地回應：「只要會說話就會唱歌！」如此霸氣又自信，彷彿這世上沒有什麼事情做不到，不僅打動了我，也讓我牢牢記住這句話。後來，她果真秉持這個信念和不服輸的精神去學了唱歌，且學得有模有樣，令人激賞。

某回，她邀我和一位大姊去圓山飯店體驗一晚，並興致勃勃地帶我們參觀東西密道。逛完了，實在累了，我只想回房休息，她卻活力不減地提議到公園取景拍照，還要把三人拍得夠好看才算過關（自從認識了大姊，我的臉書就多了許多美照，都是她倆的功勞）。又有一天下午，她說滷了一鍋牛肉，包了一袋要給我，還親自送到我公司附近捷運站，讓人一下班就能享受，如此風風火火，效率之高，實在看不出已是一名七十多歲的長者。

我個性內向，不善交際，她常鼓勵我多到戶外走走，親近自然。於是，觀音山、四獸山、仙跡岩……都有我倆的足跡。阿姊聰明幽默，時而神來一筆，讓人會心一笑。比如說，爬完山她在群組留言：「阿嬤的大腿小腿都變鐵腿了！」有幾次我約好和她們出遊又因故取消，後來我說「真的要跟你們出去玩喔」，阿姊不留情面地回：「請不要黃牛喔。」我忍俊不禁，好氣又好笑。

後來，她想學寫作，我建議她去上寫作班，大姊學得有聲有色，交出好幾篇佳作，有一篇收錄在合輯裡，她送了我一本。拿到那本書的當下，我有些感動，想著眼睛不好的阿姊，是怎樣認真地上課、閱讀書寫。

心裡忽然被觸動，一股暖流湧上

阿姊不僅認真過好自己的生活，還長期捐款認養貧困孩子，也教導她的孫女要做個有愛心的人。她娘家是地方望族，但每次回到娘家，總是慣性地捲起袖子灑掃庭除，朋友見了都開玩笑說她是最不像千金小姐的千金小姐。她的手足中有大老闆、企業總幹事、民意代表，她卻從不張揚，低調且平易近人。身為老大的她自幼盡心照顧弟妹，很有長姊風範，深受手足尊敬，南部親友常會寄來特產，而她總大方分送好友。阿姊說，分享是她的樂趣，看大家開心享用家鄉特產，讓她很有成就感。

有一次，阿姊要和女兒出國旅遊，臨行前發了一則訊息給我，告知即將啟程，末了加上一句：「知道妳愛漂亮，會在免稅商店幫妳買一瓶粉底液。」我心裡忽然觸動了一下，一股暖流湧上，感動的不僅僅是禮物，更是一種被寵愛的幸福。記得她說，不嫌棄的話，可以把她當成家人，也可以把她家當成娘家。出遊合影時，她摟著我的肩膀親暱地說：「我要和我女兒拍一張。」呵，我在台灣也有了娘家。

剛認識時，我曾先入為主地認為我們肯定會有代溝，哪知阿姊很跟得上時代的脈動。現在想來，和她相識，是她跨越二十一歲的年齡障礙，帶著我進步，帶著我向前，教會我做一個溫暖的人。但願這忘年的友情如金陽璀璨，一路照亮我倆的餘生歲月。