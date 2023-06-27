陳祖安／體育是五育的核心

體育課的學習CP值最高

對許多家長來說，暑假是鬼門開的時節，如何在漫漫兩個月讓家中小鬼有事做，除了送去全年不打烊的安親班，報名各種夏令營也是常見的選擇。

為體恤孩子們整學期的辛勞，家長通常會選擇玩樂的活動，就算有學習課程，也會以寓教於樂為目標，像我好友開的美語夏令營，就是遊戲、美術、運動為主，再融入美語教學，畢竟家長這段時間比較不會要求孩子背多少單字、學多少文法，有人願意全天候顧小孩，已經是救世主。五花八門的營隊中，運動類別很受歡迎，孩子平時都在上課，這兩個月正好可以讓他們多動一動。但是這些夏令營多為小學生而準備，中學之後，暑假通常得補強升學考試之所需，不再有以活動填充時間的需求了。

原以為我那個年代，才有暑假被沒收、體育課被借來考試或上主科的現象，結果監察院2021年的調查報告顯示，「借課嚴重」、「暑假及課後輔導上新進度」、「強制學生參加課後輔導與暑期輔導」等牴觸教育理念的問題仍存在，升學主義在台灣似乎依然是主流。沒辦法，雖說「德智體群美」五育都要打成績，但是屬智育的國英數理等科目分數，還是主要的升學依據，除非操行糟到被退學，否則就算體育美術不及格、人緣差到爆，一樣能完成學業。不過，出了社會，品格操守、美感創意、會不會做人，可能比學歷更為重要；身體不健康，更是什麼都免談。

我認為，要追求真正的五育均衡發展，著眼體育也許比智育更有效率。運動能強身健體，是發展其他能力的基石；運動會產出腦內啡，能讓人正向思考、抵抗壓力，有助於德性的塑造；運動帶來清明的思緒，更有體力和腦力應付讀書考試；運動能培養與人合作的能力，在社群中建立健康的關係；運動也可以創造美感，體操、水上芭蕾、灌籃大賽，都是結合力與美以及創意的競技。

我常覺得，運動員做什麼都會成功，因為他們有過人的抗壓力、恆毅力、自制力。比賽需要用功、鬥智，運動員要動的腦筋不會比體力來得少。運動場域是一個小型社會，要面對高度競爭，處理人際關係和溝通，在團隊生存要懂服從也要會領導。所以運動員只要將這些能力運用到其他事務上，應該都能輕鬆達到目標。會分析複雜的運動對戰數據，想必也能看懂報表；記得住暗號戰術，背熟知識也不成問題；能面對艱難的訓練，相信也可以接受職場的磨練。

當然不是每個人都是運動員，我只是想以此說明，經由體育，能得到很多東西。拿我女兒的跆拳道課為例，上課前要先背誦誓章，下課前要幫忙收拾教具，並照等級依序和學長姊、教練敬禮致謝。從靜心專注、體能和品勢開始學習，才會進入到鍛鍊技巧，要能獨立觀察思考，也要充分和同學互助合作，一小時的課程，德智體群美全學到了。

運動教養法，孩子身心強

教育界可能還沒完全轉換思維，不過有愈來愈多新世代家長看重體育了。從健身房林立、路跑活動一堆就可以看出來，大人們自己熱衷運動，自然也會希望孩子遠離3C走到戶外，以前的爸媽是要小孩不要再打球，趕快回家讀書，現在則是要小孩不要再窩在電腦前，趕快出去運動。加上少子化的關係，父母更願意投資小孩的健康，體育類型才藝班如雨後春筍。

這幾年，健身或各運動項目的教練、運動科學相關工作變得熱門，哈佛畢業的林書豪回台打職籃，職棒選秀也出現了台大生藍翊誠。家長更願意栽培（至少不反對）孩子朝運動發展，由於運動產業正在成長，投身運動是有前景的，不再只是不愛讀書、家境清寒的選擇。我因做研究的關係，得知現在學生足球隊已經多到一有杯賽，大家就搶破頭報名，要抽籤才能順利參賽。許多中小學也有以某單項運動聞名的體育班，要取得就讀資格還不容易，社區棒球隊也不斷在增加。因此賽事需求愈來愈多，有心的家長會出錢出力送孩子去國外參賽，甚至自辦杯賽，希望這股推力愈來愈大，能反向改變教育源頭對體育的重視程度。

有意讓孩子出國留學的家長，更是知道體育的重要。運動好絕對有助於申請學校，孩子要融入國外求學生活，會運動或是至少懂運動，亦是重要條件之一。葉丙成教授曾在台大畢業典禮演講時分享，他出國留學時，第一次受邀去參加朋友的派對非常興奮，但是他除了很會讀書，流行文化、職業運動他都不懂，找不到話題與人聊天，最後只能講他最拿手的數學，用「傅立葉轉換」向同學開啟對話，害對方傻眼趕快找藉口尿遁。後來葉教授努力雜學各種課外知識開拓眼界，也變得熱愛運動，還被台灣職棒球隊富邦悍將邀作開球嘉賓，我想，當年那位同學如果知道了，應該會對他刮目相看吧！

雖然我是個滿嘴大道理，實際上從小到大最討厭上體育課的人，不過我盡力將理想實踐在孩子的教養上，鼓勵女兒運動、帶她上運動專課，關心體育課內容勝過功課。我是個球迷，時常和女兒一同觀看賽事轉播，也會拉著她去國內、外賽事現場。經由球員人生故事教導價值觀、利用比數練習加減法、聽以台語訪談為主的運動Podcast節目學母語、藉賽事旅行認識世界。不管女兒從中得到多少，可以確定的是，在媽媽肚子裡就看過NBA，還在現場喝過母奶的她，將來如果出國讀書，不怕和別人沒話聊。