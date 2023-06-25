李明晃／迷人的貓

聯合報／ 文／李明晃（芝山文化生態綠園園長）
迷人的貓。圖／李明晃（芝山文化生態綠園園長）
迷人的貓。圖／李明晃（芝山文化生態綠園園長）

許多人愛貓，甘願被牠們征服，成為貓奴。然而，在被馴化成為同伴動物之前，牠們的祖先可是在野外狩獵的哺乳動物。

早在古埃及時期，人們就讓貓咪進入自己的生活；據說「Ｍau」（貓）是「看」的意思－－古埃及人認為貓咪的眼睛能看清真相。

儘管貓咪可愛，牠們仍保有獵食本性，如果流落在外將造成生態衝擊。當我們決定邀請一隻貓咪成為家人，除了「以認養代替購買」，也要記得「終養不棄養」。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
語繪自然

逛書店

碳金，投資獲利新顯學：將「減碳力」變成關鍵競爭力的必修課題

NT$ 280

科學刮痧修復全書：【圖解】8大部位X 34個對症手法，從痧圖回推傷害，讓身體再也不疼痛【電子書加值版】

NT$ 315

民宿經營管理實務：經營管理入門操作祕笈

NT$ 400

轉型再成長：策略架構與執行力

NT$ 600

延伸閱讀

李羚榛／風雨擋不住

柚子青／最後一哩路的距離

騷夏／那些沒有緣分的房子

金玉涼言

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。