許多人愛貓，甘願被牠們征服，成為貓奴。然而，在被馴化成為同伴動物之前，牠們的祖先可是在野外狩獵的哺乳動物。

早在古埃及時期，人們就讓貓咪進入自己的生活；據說「Ｍau」（貓）是「看」的意思－－古埃及人認為貓咪的眼睛能看清真相。

儘管貓咪可愛，牠們仍保有獵食本性，如果流落在外將造成生態衝擊。當我們決定邀請一隻貓咪成為家人，除了「以認養代替購買」，也要記得「終養不棄養」。