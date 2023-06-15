高耀威／像流星一樣的事

好幾年前，我在台南的街上玩得不亦樂乎，可能因為歡樂情緒的感染力，也有些人約我去其他地方玩。那時候我沒辦法盡情跑遠，通常婉拒，但曾在一個迷人的海邊做過一個我自以為有趣的企畫，可惜最後天不時地不利人不和，終究沒能落實。

在台南北邊有一個海灘，那邊的主人希望能為原本有點蕭瑟的園區注入活力。在當時水晶教堂、高跟鞋教堂這類硬體爭輝的景況中，我提出透過「海邊接力開一百間快閃店」的點子，想以更靜緩一點的方式，為這個其實原本就很美的海灘，增添一些樂趣。

海邊開店本來就很夢幻，為了讓夢幻具體呈現，我向一位擅長打造木攤車的朋友租借兩台攤車，推到沙灘去，打算先拍個形象照招攬攤主。麻豆本來是我自己，可一位約六十歲的白髮大叔在一旁看得興味盎然，我便打蛇隨棍上地邀請他擔任beach boy形象大使。他被我說服脫掉上衣，竟露出完全不符合年齡的黝黑精實肌群，令海邊擺攤形象照超乎預期完美。

寂靜海攤、木造小攤車、三三兩兩散步的人，這樣的情調，我覺得比起大量的群聚更適合。初期招募攤商，都是自己的朋友來，有人賣帽子、有人賣吃的，浪漫之外也得因應環境變化而調整，風大或雨來時，不見得一切都美美的，有時候可能狼狽，但當夕陽在眼前盡情綻放，內心浮現的愉悅也更為飽滿。後來，園區主人有其他嚮往，終止了那次行動，改成主打婚紗租借拍攝服務，我也就黯然退場了。

又有一次，朋友開在三樓的計時圖書館面臨歇業的可能，他說：「因為感覺不好玩了。」我不甘心地向他提議：「那我去做點好玩的事吧！」約好某一天，我進駐其中，擔任沉默的DJ，讓在場的客人用紙條寫字給我點播，我每個整點播放，其他時間就播放我喜歡的電影原聲帶。記得第一個點播的客人，點了「落日飛車」的音樂，原因註明「因為喜歡」，在一個訴求安靜的空間，以紙筆的方式傳遞安靜的訊息，藉著音樂來隱匿地互動，我自己好喜歡，度過了一個愉快的夜晚。本來想每個月去兩次的，可後來時間搭不上，加上遇到疫情，圖書館的夜間時段先是改成酒吧，接著就只營業到六點，夜間沉默DJ的企畫告一段落。

某天與那位朋友聊天，向他表達對此的遺憾與歉意，他說：「有些事就像流星一樣。」我聽了突然覺得開心－－對啊，我們曾經創造過流星般的事，之後還要繼續玩！（這間計時圖書館仍在營業中。）