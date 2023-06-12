張瀞仁Jill／不需要的幸運手鍊

有陣子過得很不順，突然失業，對未來非常不安、充滿惶恐。我其實平常不太想打擾神明，但那時特別去拜拜。網路也像入侵我腦波一樣，在此時推給我幸運手鍊的廣告。點開來看，裡面五花八門，不同顏色的手鍊據說可以幫助不同面向的願望成真，身體健康、財源滾滾、愛情順利……活像一個現代人的許願百貨。雖然很明白這是行銷手法，但我腦波和磁場都很弱，還是走進店面，把信用卡拿出來了。「要不要帶兩條，有八八折，可以自己用也可以送朋友喔。」店員的笑容清新又甜美，還好我忍住了。

找個黃道吉日，我拆掉原本戴在手上的海灘風手環，換上那條幸運手鍊。那天剛好是伊斯蘭教的開齋節。穆斯林在歷經一個月的間歇性禁食（從日出到日落都不能飲食）、控制情緒（不能生氣或大哭、罵髒話也不行）後，開齋節是第一天可以在白天大吃大喝的節慶時光。在體會一個月的匱乏與飢餓後，穆斯林會彼此分享食物、敞開家裡大門、請他人原諒自己過去一年的過錯。

我所在的城市，市政府固定會舉辦大型的開齋節活動，那次，我邀請家人一起體驗不同的宗教文化。說也奇怪，在這四季都容易下雨的地方，我參加過的開齋節活動總是晴朗的好天。那是個美麗的周日，陽光普照、微風徐徐，我們在公園樹蔭下鋪了野餐墊，品嘗來自摩洛哥、印尼、土耳其、尼泊爾、雲南各地穆斯林製作的餐點。旁邊卡拉ＯＫ傳來陣陣樂音，雖然完全聽不懂、雖然他們有時候唱到自己笑出來，但很好聽。草皮上其他地方也是一圈一圈的野餐人群，應該都是來自伊斯蘭大國印尼吧。他們穿著慎重華麗、畫著漂亮的妝，帶著自己料理的家鄉食物，和朋友們開心相聚。公園另一邊，賞鳥人士們用大砲照相機，安靜地捕捉樹上五色鳥的蹤影。

在這座城市的公園裡，我仰頭面向湛藍的天空。那瞬間，不知道是不是手上幸運手鍊的關係，我感受到無比的幸福：穩定的天氣、大自然、和平、不同宗教互相尊重、衣食無慮的豐足，這一刻的一切，對於很多地方的人來說，或許就是最美好夢境裡的樣子，而我正身在其中。

手環上的鋯石是迄今為止地球上發現最古老的礦物，它或許經歷過這個星球許多爆炸、黑暗、酷熱、冰凍的日子，不知道它此時此刻是否也覺得溫和而安靜呢？戴上幸運手鍊之後，最幸運的事，或許就是了解我其實不需要幸運手鍊。如果人有前世，我一定是梭哈了所有的陰德，才得以享受這一切。或許生活不是完美，但我還是非常幸運。

●本文稿酬捐贈埔里基督教醫院，感謝您們不分宗教免費醫治移工。