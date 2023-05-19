葉淳之／永遠青春的Hello Kitty

在現世相逢兒時，真是奇妙！彷彿幽夢還魂，看著半個巴掌大、紅白色透明的Kitty口金包，昨日那個渴慕不已的小女孩就活在今天。只不過，當年必須百般央求爸媽，現在能夠不眨眼買上百個；中間流逝的，豈止歲月而已。

風花潮湧，看多了浪起浪落，愈發對歷久不衰的生出敬意，Hello Kitty將在後年迎來五十歲，她就是永遠青春的佼佼者。當年同儕人手一隻Kitty，彆扭又執拗的我，就喜歡三麗鷗家族的其他成員，酷企鵝、布丁狗、美樂蒂、雙星仙子……就是不要無嘴貓。只因日常生活，我最愛的是狗；貓，叫不來又摸不著，誰喜歡啊？

想不到，在最後一隻狗離世後，竟餘四貓陪伴，牠們天天撒癡撒嬌，寵得飛上天去了。曾幾何時，台灣家庭的動物朋友，也從狗之獨大，轉變為貓口上升。我家每天最早開飯的就是貓，貓不吃，誰都沒得吃；貓吃了，大家才有飯吃。

袖珍食玩的Kitty懷舊小皮包組。攝影／遠流出版

無瑕無辜的無嘴貓，何時入侵日常？就是從口金包開始的。小巧玲瓏的貝殼形，鮮明紅白配色，罕見的透明塑膠皮面，多了輕盈感，在多年以前，其實很前衛。擔心硬幣磨損皮面，讓錢包顯得陳舊，從來未曾使用。粉絲應能體會這種非理性決策，就是出於寵愛貓咪、寵溺自己的心情。

多年後，三麗鷗出了兩套食玩「Kitty迷你生活用品」，就有這只口金包，只不過僅僅拇指甲大小，不要說放零錢，就連「壹圓」都比它大呢。真正的那只Kitty口金包，最早於1975年發售，我獲得已是八○年代了。當年媽媽牽起我的手，在高雄新崛江商圈，數百間小小的兩、三坪店面閒逛，那裡塞滿各式舶來食物、服飾、百貨，空間雖然窄仄，卻不減豐富，在那入手了口金包。

忘不了發現的心情，Hello Kitty召喚少女魂的能力，至今猶然。其魅力甚至讓經典款定期複刻，看看袖珍食玩的Kitty水壺、茶杯、托特包、儲物櫃、野餐盒，甚至電視（尖叫）！當年哪個小孩擁有最多，就是眾人心中的小公主。而我，雖然早已不再競逐這頂皇冠，但是看著奇妙的、莫名打動人心的Kitty，總會湧起一股笑意。這貓都要半百了，竟然仍青春無敵；正因青春永駐Hello Kitty，所以我也擁有與自己青春相逢的能力。是貓？非貓？Hello Kitty的魔力很難論述，但粉絲總願開開心心，共度下一個五十年。