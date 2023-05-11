小惠和小強都是我的朋友，以前大家還在同一間公司共事的時候，他倆就是令人豔羨的一對。小惠皮膚白皙，外型嬌俏可愛，是那種男性人見人愛、女性會多誇幾句的類型，加上開朗大方的個性，追求者多如過江之鯽。

可能因為異性緣太好，小惠的「公主病」很嚴重，接接送送隨傳隨到的待遇是基本的，約會的餐廳、大小節日的送禮等現實條件都要最高規格，還要能承受沒來由的脾氣、不可理喻的遷怒、異於常人的行程報備要求，凡此種種，都是跟小惠當朋友的時候看不出來的面向。

有次跟小惠聊到這件事，她坦承自己對愛情有各種想像，總喜歡設立一些門檻，讓對方挑戰及突破，相處過程愈困難愈有成就感，想像對方為自己披荊斬棘，彷彿就是愛的證明。小強是個哄妹高手，跟小惠在一起後，挑戰沒有最難，只有更難。熱衷戀愛的小強關關過，且表現得一次比一次更驚天動地，帶給周遭的男性同胞極大的壓力。

王子和公主沒有寫出一篇童話

婚後幾年過得如膠似漆，公主配上善於表現的王子，童話一般的組合羨煞眾人。只是，人生畢竟不是童話，現實結構中的問題慢慢浮出。王子小強真實人設不是溫柔體貼，而是超級媽寶。且王子配備了極為強勢的母后，生活中各種刁難，事事規範，連上完馬桶都不能立即沖水，要累積多人使用以後才可以一次沖掉。小強家的環境其實不錯，只是生活過度儉省慣了，長輩對於孩子生活也干預慣了，沉痾難起。

生了一個孩子的小惠，在當媽媽後百般配合。走入婚姻後，公主漸漸卸下防備，變成柔順乖巧的人。反觀婚後的小強，失去了戀愛的熱度跟衝勁，變得強勢且挑剔。我們知道小惠一直都過得不太好，她嘴上不說，但小強的嘴可不牢。各種耳語在朋友圈中流傳，大家都覺得，以小惠這種嬌弱又愛面子的個性，絕對不願意也沒能力離開這段婚姻。

正當大家以為，小惠就要重演弱勢女子困在不幸福婚姻中的老套劇本，過著無窮忍耐的生活，卻在疫情漸漸散去的這些日子裡，小惠也撥雲見日了。令人驚訝的是，小惠果決地把整片婚姻的霧霾撥開，離了婚，帶著孩子自己過生活。這個離開的成本並不低，為了取得監護權，小惠付出很多，除了非常消耗精神的溝通之外，小強跟她要了很多錢，才達成讓出監護權的協議。

愛的樣貌其實很日常

聽小惠分享離婚的過程，我對她的決心跟毅力感到敬佩，許多人在面臨夫家的種種刁難都會知難而退，更別說是一向柔弱的小惠。小惠說：「我以前覺得，一直刁難對方，讓對方努力去證明他愛我，是一種愛的樣貌，是戀愛的價值，但真的結了婚、過生活、面對種種困難後，才明白攜手克服人生中的困難，才是愛的樣貌。」

小惠擦去眼角倔強的淚水，繼續說著：「也是很後來的後來，我才發現，鼓勵自己突破那些束縛，好好地愛自己，更是愛的樣貌。」這些一字一句，即使飽含著淚水，都是小惠花了十年，一步一步走來的痕跡。

感動跟心動只是一時，陪伴跟堅持才是一輩子，戀愛中的跨欄賽，就像煙火，絢爛但短暫，曾經我們都以為炫目就是愛的樣貌，那確實是愛中的糖分，卻不是愛的全貌。在面對人生各種折磨的時候，公主終究學會了脫下自己的禮服，帶上自己的武器跳上自己的馬，奔赴更好的未來，不再為難自己，也是愛的一種樣貌。