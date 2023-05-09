黑貓朵朵來自印刷廠的貓世家，老鼠會咬破紙庫存，印刷廠呈現半餵食半放養的模式歡迎貓來常駐。「這是媽媽，這隻是外婆。」我的印務給我看手機拍的照片，媽媽是虎斑、外婆是三花，她們在碎紙堆上取暖。

「可是老闆最近有點抱怨貓太多。」印務對即將生產的虎斑媽媽擔憂。於是和印刷師傅討論分工，把虎斑媽媽撈回家待產，然後分送小貓。

「你不領一隻嗎？不領的話我就不幫你排上機喔！」我的印務是計畫通。但多養一隻貓茲事體大，怎麼可以隨便就答應，我也有我的盤算。

環顧廠區的毛色，不是橘貓就是虎斑或三花玳瑁，我的算盤是這樣打的，用花色來指定，我已經有橘貓了，花色是很可以的理由，而且印刷廠我去那麼多次，沒有半隻黑貓。所以我就這樣答應：「有生黑的再給我。」

「好啊，那我排阿明師幫你看！」這下不但不會延書，還排到好師傅。

三月二十九號青年節那天，虎斑媽媽生了四隻寶寶，橘貓橘白乳牛貓。印務說「沒緣分啦」，我其實鬆了一口氣。

晚上睡覺夢到自己走到一間陌生的屋子，黑黑的一個房間，朝著我丟出一顆看起來是寵物在玩的軟球，我一手接住了它。

那時正經歷反服貿太陽花學運，下班後晚餐也沒吃就往立法院衝，在路邊靜坐一下也好，一小時也好，抗議會場周邊收訊不良，十點多到家才看到好幾通來自印務的未接來電，懷著受死的心，我沉重地覆電。

編輯都很怕印務打電話來，晚上急找準沒好事。我的書……該不會出事了吧。

電話那頭卻傳來印務高頻率的尖叫：「有了有了！」

「斑斑剛又生了一隻小小貓，是黑的。」

什麼？

生完那胎小貓隔一天，母貓又生了一隻，而且不是死胎。斑斑是誰？斑斑是虎斑媽媽剛獲得的新名字，為了慶祝生命的奇蹟，原本只是想當中途、暫時接牠回家生產的印刷師傅決定養下牠，取名叫斑斑。

「你家的啦！」斑斑把小貓們奶到三個月，在夏至那一天，小黑貓就這樣來到我家了。 我成了名副其實的「貓選之人」。

下一趟看印，整個印刷廠的貓我又巡了一遍，還是不見半隻黑貓，黑貓的爸爸哪裡來？「山頂來的啦，後山攏是黑貓啦。」