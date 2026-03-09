【文學大小事．示範作】蕭詒徽／動漫都是小孩子在看的
連一刻都沒有為同事哀悼，立刻趕到戰場的是
我。主管說：你坐啊。我知道這個時候
只要微笑就可以了。欣梅爾一定也會這麼做的
不能逃避、不能逃避、不能逃避。這幾年
我禿了，也變強了。主管說錯的不是我，是這個世界——
那一天，辦公室終於回想起主管說
會贏喔的那一天
真相永遠只有一個，大哥沒有輸
幫他撐十秒，這是我最後的波紋了
同事在說話呢：勞動就是狗屎！前方可是地獄啊！
逛書店
太失禮了吧，我們可是純愛呢
我是說我和我的工作。所以我說那個
PM呢，PM在哪裡
重要的日曆缺了一部分
被遺忘的月分將被盛大地弔唁
但是我拒絕
覆蓋自己，結束這回合
畢竟現在放棄的話，勞保就結束了
隱藏著黑暗力量的鑰匙啊，請在我面前打開
一坪的海岸線。我是說房間。下班後的房間
大人才不看動漫呢。想想八戒死前三天說過的話：
溫柔優美。樂音高亢。輕鬆開朗
註：本文所引之動、漫畫出處若干，您讀到哪一部就是哪一部。
台積電文教基金會、聯合副刊╱主辦
●自選一部動漫，發想為詩作，請以二十五行以內（含標點符號）的篇幅書寫「動漫詩」，另註解動漫名稱，標題、註解不計入行數。請在徵稿辦法之下，以「回應」（留言）的方式貼文投稿，貼文主旨即為標題（標題自訂），文末務必附上e-mail信箱。每人不限投稿篇數。徵稿期間：即日起至2026年4月19日24:00止，此後貼出的稿件不列入評選。預計5月下旬公布優勝名單，作品將刊於聯副。
駐站作家：唐捐、蕭詒徽
文學大小事部落格：https://medium.com/@fridaynightmoonlight
