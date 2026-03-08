2026台北文學季系列講座

由台北市文化局主辦，文訊雜誌社協辦，2026台北文學季「土地之道」活動於三月至五月舉行。首波系列講座共四場：首場講座邀請作家劉克襄主講「寫山，與他們」，談論作家筆下台北的山，與山裡遇見的人物百態，時間是今日下午2:00-4:00，地點在台北市立圖書館總館10樓（台北市大安區建國南路二段125號），本場講座將於臉書同步直播。

第二場講座邀請建築學者凌宗魁及小說家何致和對談，講題「在城市地底，尋找出口」，以空間及文學視角剖析台北城市地下空間的變遷，時間是3月15日下午2:00-4:00，地點在中山地下街R79影像浮島（台北市大同區南京西路16號B1）。

第三場講座邀請作家洪震宇主講「菜場裡的旅人」，分享在市場裡的生活經驗，時間是3月21日下午2:00-4:00，地點在大稻埕戲苑8樓曲藝場（台北市大同區迪化街一段21號）。

第四場講座邀請作家陳柏煜主講「如果鋼琴是我的筆，彈下去之前要先聽一聽」，回顧自身跨領域創作歷程，時間是3月22日下午2:00-4:00，地點在台北記憶倉庫（台北市中正區忠孝西路一段265號），本場講座僅限在籍學生報名。

更多系列活動資訊及線上報名，請洽台北文學季臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/Literature.Taipei。（桂樨）