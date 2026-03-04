【文學大小事．示範作】潘家欣／寫給賽莉耶的信

為什麼還要踏上旅程呢？

凡人終有一死

為什麼不踏上旅程呢？

凡人終有一死，矮人、精靈與龍

終有一死

指尖閃耀的光

露水終會蒸散

今天滴落明天升起

旅行時鞋子通常會弄濕，會有

保持乾燥的魔法嗎？

會有，肚子不餓的魔法嗎？

會有，讓燭光亮如白晝的魔法嗎？

妳應該都記得很清楚

最重要的魔法不在卷軸裡

最早綻放的花其實是最晚的

無聊的小事，必須使出全力

最害怕的人，最無畏

旅程最後的盡頭

才開始

註：賽莉耶（Serie）為動漫《葬送的芙莉蓮》中，最年長的精靈魔法使。

【文學大小事．第6彈】動漫詩

台積電文教基金會、聯合副刊╱主辦

●自選一部動漫，發想為詩作，請以二十五行以內（含標點符號）的篇幅書寫「動漫詩」，另註解動漫名稱，標題、註解不計入行數。請在徵稿辦法之下，以「回應」（留言）的方式貼文投稿，貼文主旨即為標題（標題自訂），文末務必附上e-mail信箱。每人不限投稿篇數。徵稿期間：即日起（3/19）至2026年4月19日24:00止，此後貼出的稿件不列入評選。預計5月下旬公布優勝名單，作品將刊於聯副。

投稿作品切勿抄襲，優勝名單揭曉前不得於其他媒體（含聯副部落格以外之網路平台）發表。聯副部落格有權刪除回應文章。作品一旦貼出，不得要求主辦單位撤除貼文。投稿者請留意信箱，主辦單位將電郵發出優勝通知，如通知不到作者，仍將公布金榜。本辦法如有未竟事宜得隨時修訂公布。

駐站作家：唐捐、蕭詒徽

文學大小事部落格：https://medium.com/@fridaynightmoonlight