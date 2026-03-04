【文學大小事．示範作】潘家欣／寫給賽莉耶的信
為什麼還要踏上旅程呢？
凡人終有一死
為什麼不踏上旅程呢？
凡人終有一死，矮人、精靈與龍
終有一死
指尖閃耀的光
露水終會蒸散
今天滴落明天升起
旅行時鞋子通常會弄濕，會有
保持乾燥的魔法嗎？
會有，肚子不餓的魔法嗎？
會有，讓燭光亮如白晝的魔法嗎？
妳應該都記得很清楚
最重要的魔法不在卷軸裡
最早綻放的花其實是最晚的
無聊的小事，必須使出全力
最害怕的人，最無畏
旅程最後的盡頭
才開始
註：賽莉耶（Serie）為動漫《葬送的芙莉蓮》中，最年長的精靈魔法使。
【文學大小事．第6彈】動漫詩
台積電文教基金會、聯合副刊╱主辦
自選一部動漫,發想為詩作,請以二十五行以內(含標點符號)的篇幅書寫「動漫詩」,另註解動漫名稱,標題、註解不計入行數。請在徵稿辦法之下,以「回應」(留言)的方式貼文投稿,貼文主旨即為標題(標題自訂),文末務必附上e-mail信箱。每人不限投稿篇數。徵稿期間:即日起(3/19)至2026年4月19日24:00止,此後貼出的稿件不列入評選。預計5月下旬公布優勝名單,作品將刊於聯副。
逛書店
投稿作品切勿抄襲，優勝名單揭曉前不得於其他媒體（含聯副部落格以外之網路平台）發表。聯副部落格有權刪除回應文章。作品一旦貼出，不得要求主辦單位撤除貼文。投稿者請留意信箱，主辦單位將電郵發出優勝通知，如通知不到作者，仍將公布金榜。本辦法如有未竟事宜得隨時修訂公布。
駐站作家：唐捐、蕭詒徽
文學大小事部落格：https://medium.com/@fridaynightmoonlight
