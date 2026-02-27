聯副／2026第23屆台積電青年學生文學獎5/20截止收件！

聯合報／ 聯副

書寫到遠方

●獎項及獎額：

1.短篇小說獎（限5000字以內）

2.散文獎（2000-3000字）

3.新詩獎（限40行、600字以內）

●來稿請在信封上註明應徵獎項，以掛號郵寄（221）新北市汐止區大同路一段369號聯合報副刊轉「台積電青年學生評委會」收；由私人轉交者不列入評選。即日起收件，至2026年5月20日止。（以郵戳為憑、逾期不受理）

詳情請上：臉書粉絲團

www.facebook.com/teenagerwrite

台積電青年學生文學獎 徵文 文學獎

