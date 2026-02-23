陳其豐／接壤永恆的可能

2026年1月30日「星期五的月光曲」文學沙龍由平路與詹偉雄對談。郝譽翔開場時形容，兩位作家具備強烈好奇心與探索的熱情，不僅能以「斜槓」稱之，更是達文西一般的「文藝復興人」。

不斷跨界的精神，恰如Alex Honnold挑戰攀登101大樓的壯舉。四十歲的Alex依舊純真，令詹偉雄聯想到葉慈（W. B. Yeats）詩作〈在學童當中〉（‘Among School Children’），思索如何在成人世界中，純粹為自己而行動。對詹偉雄而言，冒險是跨越邊界的「遊戲」，使自我與天地接軌，得以擺脫社會約束，依憑對世界的感知而活。

平路回應，儘管Alex在101頂峰的停留極其短暫，但那一刻迸發的自由意志，令人忘卻生命的諸多限制與必然來臨的終點，心生接壤永恆的可能。如同完成著作後的剎那歡愉，當人全然投入所愛之事，攀登的過程便充滿樂趣，彷彿能讓時間停滯，「而生而為人的尊嚴，是與神祇對望一眼，告訴祂，我也來到了這裡」。平路說。

接著，平路朗誦新作《南極‧極南》選段〈雪地〉，南極雪地轉化為隱喻，「想著我的狗、想著父親，這個世界上，我心裡最捨不得的都走了」。詹偉雄自陳與戒嚴時期的教育體制格格不入，高中時習慣抄錄詩句於課本，依靠抒情與想像的力量撐過苦悶時光。他朗誦鄭愁予〈浪子麻沁──雪山輯之二〉，正是這首詩誘使他攀登人生第一座百岳，並領會登山是進入孤獨、被大自然全然接納的途徑。

關於純真年代的赤子之心，郝譽翔提及韓國電影《薄荷糖》，參照國片《大濛》，皆展現人類彼此同理同情的可能。詹偉雄解析韓劇強大的催淚力量，實則源自韓國「壓縮的現代性」。韓國在七十五年內完成西方兩百多年的現代化進程，乍看是了不起的成就，但每一代人都經歷了劇烈的震盪。韓國導演捕捉集體記憶中俯拾即是的疼痛，呈現人如何被摧殘又堅忍存活。對照韓國光州運動的武裝對抗與台灣學運，詹偉雄認為兩國雖同源於儒教倫理，卻在現代性轉型中走上迥異的道路。平路補充，創傷的核心在於「時間」。相較韓國的急遽現代化、資本主義化，台灣的時間轉輪雖未如是快速，卻同樣沒有足夠時間理解、消化歷史裂痕。

面臨AI浪潮，詹偉雄坦言，任何新時代的到來總伴隨著恐懼，而AI無法取代的，是人類存活於世，對生活的動能與渴望。他引用實境節目《黑白大廚》作為隱喻：當代人多數時候都為了他者而活，何時能為「自己」做一頓飯？故而，詹偉雄主張應視AI為處理瑣事的助手，幫助人類重獲生活主權，達成自我解放。平路則指出，AI或許揭示了人類受困於多重身分政治的處境，無論多想藉文學藝術回到純真時代，總會因各種規訓與標籤而徒勞。然而，若有天AI展現超乎想像的智慧，可能是人類徹底擺脫社會框架之時。

講座末尾，平路朗誦《何日君再來》新版自序，詹偉雄朗誦楊牧詩作〈海岸七疊〉，詩句如浪如潮，疊沓推進，「在一個黑潮洶湧的海岸」。