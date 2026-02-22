2026第23屆台積電青年學生文學獎5╱20截止收件！
書寫到遠方
●獎項及獎額：
1.短篇小說獎（限5000字以內）
2.散文獎（2000-3000字）
3.新詩獎（限40行、600字以內）
●來稿請在信封上註明應徵獎項，以掛號郵寄（221）新北市汐止區大同路一段369號聯合報副刊轉「台積電青年學生文學獎評委會」收；由私人轉交者不列入評選。即日起收件，至2026年5月20日止。（以郵戳為憑、逾期不受理）
詳情請上：台積電青年學生文學獎臉書粉絲團
www.facebook.com/teenagerwrite
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。