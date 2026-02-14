聯副／第六十七屆中國文藝獎章徵選揭曉

榮譽中國文藝獎章獲獎人名單：

姚旭燈先生（美術膠彩類）、葉青女士（戲劇類）、楊靜江女士（書法類）、王正琛（凌峰）先生（節目製作類）、戴立寧先生（專欄寫作）、吳榮燦先生（文化獎）、許敏雄先生（美術油畫類）、麥秀英女士（舞蹈類）、曾毅先生（海外文藝攝影獎）。

第六十七屆中國文藝獎章獲獎名單：

文學類：楊筑君（牧羊女）女士、吳啟銘（林廣）先生、黃昭蓉女士。音樂類：施國琛先生、陳鄭港先生、郭哲誠先生、陳慧君女士、陳詩縈女士、陳茗芳女士、張森先生、林慧怜女士、羅永貴先生。美術類：林嘉文先生、魏道慧女士、劉嘉成先生、羅恆俊先生、郭仁示先生。攝影類：陳碧岩先生、焦大偉先生、周國璽先生、董益慶先生、曹金鈴女士、呂國玓女士、彭俊銘先生、絲釋民先生。戲劇類：孫詩詠女士、廖玉琪女士、邱亮玉女士、蔡晏榕女士、吳芃萱女士、曾韻清女士、凌瑜彥女士、杜健瑋先生、何宜秦女士。文藝工作類：吳寂禎女士、陶雨龍先生、柯沛鴻先生、陳福堂先生、王清雲先生、王騰懋（王一明）先生。海外文藝創作類：莊偉杰先生（澳洲）、崔正怡女士（美國）、洪振群先生（新加坡）、林祿在先生（新加坡）、游蓬丹女士（美國）。（桂樨）