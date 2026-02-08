聯副／2026第六屆台灣房屋親情文學獎徵件開始！
●主辦單位：台灣房屋、聯合報
●文類、字數：散文，800~1000字為限（含標點符號）。
●書寫主題：
親情──以愛縫補
●徵稿日期：
即日起至3月31日（郵戳為憑）。
●獎額：
首獎一名，獎金三萬元
二獎一名，獎金二萬元
三獎一名，獎金一萬元
佳作十二名，獎金各五千元
●以上得獎者除獎金外，另致贈獎座或獎牌。
●詳情請見：
台灣房屋親情文學獎粉專
https://www.facebook.com/familylovewrite
逛書店
或洽02-8692-5588轉2235加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。