聯副／2026第六屆台灣房屋親情文學獎徵件開始！

●主辦單位：台灣房屋、聯合報

●文類、字數：散文，800~1000字為限（含標點符號）。

●書寫主題：

親情──以愛縫補

●徵稿日期：

即日起至3月31日（郵戳為憑）。

●獎額：

首獎一名，獎金三萬元

二獎一名，獎金二萬元

三獎一名，獎金一萬元

佳作十二名，獎金各五千元

●以上得獎者除獎金外，另致贈獎座或獎牌。

●詳情請見：

台灣房屋親情文學獎粉專

https://www.facebook.com/familylovewrite

或洽02-8692-5588轉2235