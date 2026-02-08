蔡富澧／白千層
我從黃昏公園走過
看到白千層列隊開滿白花
沉默的掌聲在無人處響起
一股暖意在寒風中悄悄流動
所有參天高大和茂密
都從星點般的嫩綠開始萌芽
就如記憶之成為歷史
我默默走著仔細看著
白千層的軀幹寧靜旋轉
一層層無字天書著所有見聞覺知
它寫著每天清晨走過的童音裡
歡暢的快樂與純潔
路燈下迭經熱浪寒流的長椅上
它記得孤獨老人抱著手機
老花眼裡沉溺著
世事棋局的藍綠鷹鴿與兩岸
它甚至記得那隻大公狗三番兩次
蹺起後腿朝它灑尿的睥睨與無禮
雖然下過的雨吹過的風什麼都沒說
白千層記下來了
一頁一頁在日夜溫差裡舒展
建構自己的生命詩學
立冬已過人到中年有些事不說
也就懂了
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。