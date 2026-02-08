蔡富澧／白千層

聯合報／ 蔡富澧

我從黃昏公園走過

看到白千層列隊開滿白花

沉默的掌聲在無人處響起

一股暖意在寒風中悄悄流動


所有參天高大和茂密

都從星點般的嫩綠開始萌芽

就如記憶之成為歷史

我默默走著仔細看著

白千層的軀幹寧靜旋轉

一層層無字天書著所有見聞覺知


它寫著每天清晨走過的童音裡

歡暢的快樂與純潔

路燈下迭經熱浪寒流的長椅上

它記得孤獨老人抱著手機

老花眼裡沉溺著

世事棋局的藍綠鷹鴿與兩岸

它甚至記得那隻大公狗三番兩次

蹺起後腿朝它灑尿的睥睨與無禮

雖然下過的雨吹過的風什麼都沒說


白千層記下來了

一頁一頁在日夜溫差裡舒展

建構自己的生命詩學

立冬已過人到中年有些事不說

也就懂了


加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
慢慢讀，詩

延伸閱讀

崔舜華／美女與野獸

聯副／2026第六屆台灣房屋親情文學獎徵件開始！

蔡富澧／白千層

盧鴻金／在庶民微光中打撈台灣感性

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。