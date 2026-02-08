我從黃昏公園走過

看到白千層列隊開滿白花

沉默的掌聲在無人處響起

一股暖意在寒風中悄悄流動





所有參天高大和茂密

都從星點般的嫩綠開始萌芽

就如記憶之成為歷史

我默默走著仔細看著

白千層的軀幹寧靜旋轉

一層層無字天書著所有見聞覺知





它寫著每天清晨走過的童音裡

歡暢的快樂與純潔

路燈下迭經熱浪寒流的長椅上

它記得孤獨老人抱著手機

老花眼裡沉溺著

世事棋局的藍綠鷹鴿與兩岸

它甚至記得那隻大公狗三番兩次

蹺起後腿朝它灑尿的睥睨與無禮

雖然下過的雨吹過的風什麼都沒說





白千層記下來了

一頁一頁在日夜溫差裡舒展

建構自己的生命詩學

立冬已過人到中年有些事不說

也就懂了



