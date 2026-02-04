輕重之間，雲層與山體，我如何掌握

雙塔之間，我坐著

在落葉與草尖之上，浮著

在一片荒蕪的水稻田旁邊

閱讀，春秋之間管仲的輕重理論





常平倉，在穀賤傷農與米貴傷民之間

政府的那隻看不見的手要擺在哪裡

一陣大雨來了，乾旱的水田秧苗欣喜睜開眼睛

而都市的男女卻埋怨淹水

雨，沒有主人的雨，繼續走它的路





雨從雙塔之間慢慢走遠了

這雙塔，高壓電塔與佛塔

像四大天王中的托塔與琵琶

殘留的雨珠滋滋的從高壓電線上匆匆走過

這雙塔，生的慾望與死的啟示





在輕重之間坐著，浮著，夜晚降臨了

月色與夜色敷著一層霧茫，浮動著

把高壓電塔與佛塔浮起來

合併了又分開，在輕重之間

有無與動靜，我看不清，看不見真實的自己





請佛塔裡的舍利們重生報出法號與僧名

答我以舍利的磷光或靈光，以雲層間的星芒

在一片荒廢的稻田旁邊，我必須站起來了

眼前還有夜路要走，那沒有主人的雨要走向何方

記憶深處，有一個村口一口井一群父輩等在那兒



