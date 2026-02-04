詹澈／雙塔之間
輕重之間，雲層與山體，我如何掌握
雙塔之間，我坐著
在落葉與草尖之上，浮著
在一片荒蕪的水稻田旁邊
閱讀，春秋之間管仲的輕重理論
常平倉，在穀賤傷農與米貴傷民之間
政府的那隻看不見的手要擺在哪裡
一陣大雨來了，乾旱的水田秧苗欣喜睜開眼睛
而都市的男女卻埋怨淹水
雨，沒有主人的雨，繼續走它的路
雨從雙塔之間慢慢走遠了
這雙塔，高壓電塔與佛塔
像四大天王中的托塔與琵琶
殘留的雨珠滋滋的從高壓電線上匆匆走過
這雙塔，生的慾望與死的啟示
在輕重之間坐著，浮著，夜晚降臨了
月色與夜色敷著一層霧茫，浮動著
把高壓電塔與佛塔浮起來
合併了又分開，在輕重之間
有無與動靜，我看不清，看不見真實的自己
請佛塔裡的舍利們重生報出法號與僧名
答我以舍利的磷光或靈光，以雲層間的星芒
在一片荒廢的稻田旁邊，我必須站起來了
眼前還有夜路要走，那沒有主人的雨要走向何方
記憶深處，有一個村口一口井一群父輩等在那兒
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言