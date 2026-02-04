詹澈／雙塔之間

聯合報／ 詹澈

輕重之間，雲層與山體，我如何掌握

雙塔之間，我坐著

在落葉與草尖之上，浮著

在一片荒蕪的水稻田旁邊

閱讀，春秋之間管仲的輕重理論


常平倉，在穀賤傷農與米貴傷民之間

政府的那隻看不見的手要擺在哪裡

一陣大雨來了，乾旱的水田秧苗欣喜睜開眼睛

而都市的男女卻埋怨淹水

雨，沒有主人的雨，繼續走它的路


雨從雙塔之間慢慢走遠了

這雙塔，高壓電塔與佛塔

像四大天王中的托塔與琵琶

殘留的雨珠滋滋的從高壓電線上匆匆走過

這雙塔，生的慾望與死的啟示


在輕重之間坐著，浮著，夜晚降臨了

月色與夜色敷著一層霧茫，浮動著

把高壓電塔與佛塔浮起來

合併了又分開，在輕重之間

有無與動靜，我看不清，看不見真實的自己


請佛塔裡的舍利們重生報出法號與僧名

答我以舍利的磷光或靈光，以雲層間的星芒

在一片荒廢的稻田旁邊，我必須站起來了

眼前還有夜路要走，那沒有主人的雨要走向何方

記憶深處，有一個村口一口井一群父輩等在那兒

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$


加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
慢慢讀，詩

延伸閱讀

幾米／空氣朋友

聯副／葉郭淑真作品〈豐收〉

詹澈／雙塔之間

錢塘江／摺起青春：當戲服不再是迷彩

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。