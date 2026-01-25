1 偷來的瓜味道更甜

生產隊的兩塊菜園都臨著河畔。

菜田根據不同時令，裡面種著四季瓜果，有黃瓜、菜瓜、甜瓜、冬瓜、西瓜、白菜、蘿蔔等菜蔬。它們在菜地像唱豫劇，在輪番登台亮相。

學校在西，瓜田在東。翻過村東那一道大堤下去是瓜田，瓜田旁邊就是河。我們蹺課後在河裡游泳，直到雙腿疲乏得伸不開了，才不捨的出河，肚子像被河水沖癟了，已是饑腸轆轆。躺在草地商議，要偷瓜果腹。

前街那塊瓜田面積小，平時除了一個看瓜人，還有一條狗。我們不怕人倒怕狗，去偷前街瓜田是一件很冒險的事，還沒有爬到瓜田，那隻忠誠的狗開始對草叢裡的蟊賊吼叫，只好戰略撤退。總結經驗後覺得還是偷後街那塊瓜田保險。

裡面還有一個先天優勢，看瓜者是王小路他爺爺。

後街那塊瓜田大，有十多畝，裡面主要是甜瓜、菜瓜、西瓜這些大瓜。要偷就整大瓜。王小路說他爺看瓜很認真，連刺蝟想偷瓜他都能管住，說從來沒丟過一顆瓜。我心想，瓜被偷走了自己又不會喊怨叫屈。

他爺有個習慣，午後要睡會兒午覺，這時間段是一個漏洞。他爺爺午睡前要站在瓜庵旁做一百遍「甩手操」。

我們三人趴在水溝草叢裡，單等他爺做完甩手操。我還焦急地替他爺默默查數。

按照以往規律，老先生做一百次會轉身回到瓜庵裡睡覺，然後就是瓜庵裡飄出呼嚕呼嚕打鼾聲。我問王小路：你爺今天精神頭咋這麼好，還不結束。

小路說，過去都是甩一百下就去睡覺啊。

終於，他爺甩夠了自己的甩手操，不過這次數量超過一百甩了，看來也沒有規律，大家再計次數也無參考價值了。開始往瓜地爬，爬到深處，經過選挑，收穫頗豐，仨人偷了一個西瓜，兩個甜瓜。

返回在河灘上吃得肚皮都撐得成了西瓜了。有力氣了，然後扎到河裡繼續「鳧水」。

小學畢業後，有一次小路領著去他家，見他爺躺在一把竹椅上，家人說他身體好全是得益於一輩子堅持甩手功。我倒有點不好意思，見老頭子對我嘿嘿一笑，說：「當年，老子就知道你們這些熊孩子要偷瓜，怕你們跑時掉河裡我才不攆。」老頭得意地大笑。

當年有呼嚕作證，大家還以為他一直在瓜庵裡睡覺呢。

小路他爺說：瓜不被你們偷點，也會被獾狗偷走。你們還沒獾狗糟蹋得多嘞，偷走還能吃掉，獾狗每個瓜咬個小口，卻不吃，白白糟蹋瓜。

王小路吐一下舌頭插言，說：「爺爺，你的意思是說，我們還不如一隻獾狗？」

2 偷桃的後果很難堪

黃河大堤上建有一間簡易房子，屬於河務局的看堤房，裡面住著大堤看護院員老劉。

老劉高個子，長腿，跑起來像一隻鶴，他有一隻眼睛塌陷著，傳說是他小時候砍柴從樹上掉下，受傷造成一隻眼看人模糊。

他看護大堤態度很認真，手段嚴厲，抓到在大堤上偷割草的孩子，會把人家的籃子放在腳下，然後一腳踢翻，滾下堤坡。說下次再偷個草，就把籃子跺扁。大家都很埋怨他，背後給他起一個外號，喊他「獨眼龍」。

他屋後有幾棵野生桃樹，每到開花季節，一樹的紅花比賽著開，想要遮蓋住那一座看堤房，紅花獨目，映照得藍磚屋牆很是好看。獨眼龍在大堤上來回巡視，他像一隻獨眼之鶴要啄蟲子。

花落結果，桃樹枝上長滿小小的毛桃，在誘惑著我們蹺課後去偷桃，儘管還是毛桃，像剛報名的小學生一樣不成熟。

和菜地偷瓜相比，我們偷桃失手的次數要多一些。

老劉擺置偷桃者有一套他的獨創方式。

我們正在樹上摘桃時，他會突然從天而降。抓住我們後，不打，不罵，只讓我們蹲下，去把散落一地的毛桃一顆一顆吃下，這樣才不通報家長和老師。

吃毛桃是一件難以下嚥的壞事。

後來聽老劉傳話。

說整治偷桃孩子的原因是：桃子不熟就被偷走，是糟蹋桃，毛桃落一地很可惜。熊孩子們咋不等長熟後再來偷老子的桃？

獨眼龍最後還說：「──我的桃子是專供王母娘娘吃的五月仙桃。」