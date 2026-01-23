沈珮君／無定河邊骨，陳長文的脊梁（下）

文／沈珮君

▋寧作「政治不正確」的獨角獸

陳長文寫文章署名時，斜槓身分，最常寫的是「律師／法學教授」，最長的是：「同為台灣人、大陸人、中國人／抗戰戡亂功勳子弟／良制一國的信仰者」。

陳長文「好管閒事」，頗引起一些人不愉快。在台灣民主法治的道路上，他不平則鳴，口誅筆伐。他追求「法治」，不在乎是否「政治不正確」。

他不是現在才「政治不正確」。八○年代蔣經國主政時，六位「反共義士」在韓國劫持民航機，想來台灣，台灣「普天同慶」，他獨樹一幟，在媒體投書評論，劫機是「萬國公罪」，違反國際法、海牙公約，應該引渡或遣返，「不能因為政治正確，就違背人類共同文明的法律標準」。他的觀點，在戒嚴時代引起很大批評。

他持續投書，九○年代，台灣終於對劫機人士採「遣返」原則。

他是一隻「獨角獸」。

他喜歡用「法」的古字「灋」來解釋「法」的精神，以此申明初心，同時與法律人深深共勉：

「灋」（法）以「水」為部首，代表追求公正應如水般的平。 「廌」是似麒麟的獨角獸，能以角頂觸除去不正直的人、事。 以「廌」「去」惡而得公平如「水」，就是「法」的意思。

陳長文請設計師林大鈞做了一個「灋」的金屬雕塑，在「理律法律事務所」2019年新遷到忠孝東路「大於」大樓時，放在一樓大廳，三樓走廊上也有，理律員工、客戶進出都可看到。

陳長文推廣法治、良制，撰述、演講、教學不輟，2015年獲得星雲傳播貢獻獎。（圖／沈珮君攝影）

▋先有良制，再談一國

陳長文自青年即關心公共事務。1971年，中華民國含悲忍辱地退出聯合國，台灣當時掀起好一陣子移民潮。陳長文在1972年拿到哈佛博士，二十八歲血氣方剛的他逆勢回到風雨飄搖的台灣。他先在政大、東吳任教，第二年進入「理律」，十年後成為理律的「主持律師」。

他在媒體上嶄露頭角是自1979年元旦「中美斷交」起，他和理律同事徐小波以及也是留美歸來的衣治凡、侯貞雄、張安平等人一起赴美，對美國國會議員遊說，希望確保未來台美關係得以「非官方但實質」地延續，這也催生了《台灣關係法》。

1991年，陳長文以剛成立的「海基會」祕書長身分，到北京訪問中共負責對台事務的國務院副總理吳學謙。他在第一次與中共面對面回應「一個中國」、「一國兩制」的試卷時，他給他們的答案是「良制一國」。關於「一國」，他說：「台灣是中國的一部分，正如同大陸是中國的一部分。」

他縈縈於心的是「良制」。

「一國」的前提在「良制」：若是「良制」，何必「兩制」？若是「良制」，何懼「一國」？

他後來傾絕大部分心力倡議「從人治，到法制，入法治，以臻良制」的「良制一國」論。

「良制」建立在「法治」上。他認為，兩岸最良性的競爭不是武器，而是「看誰的『法治』做得更好、誰的人民活得更有尊嚴」。

他再三強調「法治」與「法制」不同：「法制的『制』是『刀』部，是『刀鋸鼎鑊』，可以傷人於無形；法治的『治』是『水』部，追求的是『上善若水』，這才是人類的理想國，才是真正的『良制』。」

理律辦公室長廊掛著「法」的古字，提醒法律人「上善若水」及必須像獨角獸替世間去除不公、不正之事。（圖／沈珮君攝影）

愚公移山。三十多年過去，他很感嘆，「兩岸在『良制』上還有很大的努力空間」。而「一國」，更成為台灣最脆弱、敏感的神經。

他在1992年退出兩岸事務的第一線，他的說法是「我已不在那個江湖」，但卻彷彿從未退出，他不斷撰文、上課、演講，不論什麼主題，最後無不以「從人治，到法制，入法治，以臻良制」為結論。

他期待兩岸都能邁向法治、良制。陳長文認為：「中國共產黨若能落實『憲法司法化』，就可視為由徒具法律形式之『法制』，實質邁向上善若水之『法治』，並以臻『良制』的里程碑。」

「法律的力量勝於強人的法律。」（The power of law is stronger than the law of the powerful.）這是梅克爾2019年第十二次訪問大陸時在北大的演講，一句話就說明了人治、法治的關鍵，陳長文認為很經典。

而相對於大陸的「人治」，台灣自解嚴後，雖已號稱有傲人的「民主法治」，但他認為「台灣還是有人治幽靈」。許多法律仍是戒嚴時期舊法或思維，並未與時俱進，也有許多法條因為立院的品質或政黨的意識形態，而在立法之初就有問題，再加上司法或行政人員二愣子似地「依法行政」，離公平、正義就更遠了。

▋除非摸到上帝的袍子

陳長文有一個「愛與正義」的部落格，輯錄他長年發表過的文章，看標題就可略窺他的憂心、用心於一二：〈誓詞當戲言，公務員及總統視其為兒戲〉、〈不容奉命釋憲毀司法〉、〈死刑憲判暗渡陳倉，猶治絲而棼之也〉、〈憲訴修法風暴，大法官宜審慎與節制〉……不及備載。

每一條法的瑕疵，都造成人的痛苦，這就是「刀鋸鼎鑊」的刀部「法制」，而不是「上善若水」的「法治」。

如果他每篇文章，都是一場演講，他一定已舌敝唇焦。

他對法律人期望很高。他喜歡引用黎巴嫩詩人紀伯倫《先知》〈論法律〉的話提醒法律人謙虛與審慎：「你們雖然穿上法袍，坐在審判席上，想要從善與惡之間畫出一道界線，但除非你們能摸到上帝的袍子，否則你們無法真正了解什麼是善，什麼是惡。」

執法者知道他必須摸到「上帝的袍子」嗎？他一方面藉此惕厲法律人，一方面也充滿虔敬：「法律，如果秉持良知而奉行，是最困難的藝術，也是最珍貴的志業。」

他熱愛工作，他的律師談話費是天價，但他的「主業」似乎更投注在「無價」改善法制、推動法治之上，而這些對國家、社會影響是真正的「無價」。

一般人最切身有感的，應是他促成修正《稅捐稽徵法》第28條。2008年陳長文家因稅捐處疏誤而被溢徵房屋稅長達十五年，卻因發現時，超過法律「退稅請領期限僅限五年」，財政部只願退五年溢收稅款。陳長文認為「政府行政錯誤，卻要人民承擔損失」極不合理，提起行政訴訟卻敗訴。他認為他家只是萬千人民被錯徵、溢徵的縮影，他鍥而不捨，後來第二年終於促成修法改為不受限，這就是知名的「陳長文條款」。

但這條法律在十二年後又被最高行政法院以「法安定性」為由，十五年時效於焉復活。當時輿論稱之為「陳長文條款的倒退」。

〈欠債於民，豈有主張時效之奢侈？〉，他直到三個月前仍撰文批評此事：「行政怠惰、司法保守、立法鄉愿。」「三權原應制衡保障人權，卻演成『交相賊』的民主悲歌。」

「狗吠火車」，許多事他努力二、三十年沒有結果，他毫不氣餒：「只有一隻狗叫，也許是狗吠火車，如果有一萬隻狗叫，火車會不在意嗎？」他希望喚起更多的狗吠火車。

▋革新國家法治，卻遭自家「人禍」

1985年陳長文受邀擔任行政院「經濟革新委員會」（經革會）主席團委員，他是唯一受邀的執業律師，也是最年輕的。當時台灣因應十信弊案、國際政經情勢、出口瓶頸，行政院長俞國華提出「國際化、自由化、法制化」，希望大破大立，召開經革會，而陳長文的參與，更是突破從前只有經濟官員及學者能參與經濟政策的格局，也可看出俞內閣的「革新」決心。

事後來看，經革會是台灣從「計畫經濟管制」成功走向「市場自由競爭」的關鍵跳板，陳長文力主限縮政府的「行政裁量權」，把這些「革新」的跳板穩穩架設在「法治」的基石之上。

1993年年底海軍上校尹清楓陳屍宜蘭外海，意外揭開拉法葉購艦案的非法佣金弊案。2000年陳水扁剛當總統的時候，立下重誓：「即使動搖國本也要辦。」最後雖然弊案、命案都不明，但是台灣向法方求償，2010年獲得國際商會仲裁法庭裁決勝訴，並在第二年獲法方匯還8.75億美元（當時約折合新台幣253億元）。

漂亮勝訴的關鍵就在理律陳長文經手的涉外合約。陳長文當時是國防部法律總顧問，一方面替軍方培訓法律系畢業的預官，另一方面也建議將政工幹校的「法律系」改隸「國防管理學院」之下，替未來的軍法官上涉外法律的課，同時也在實務上教他們審閱涉外採購合約。

拉法葉購艦案，即是陳長文法律團隊在替海軍擬訂合約時，明確寫出「排佣條款」（禁止佣金給付），若有違約，法方即應如數付賠，白紙黑字，海軍即是據此提出國際仲裁。陳長文將此歸功於時任參謀總長郝柏村，「郝先生當時就明確指示，所有軍購案都應『排佣』」，以免對方價格灌水，圖利私人，浪費公帑。

當時與德國購買獵雷艦、與法國購買幻象機，都是他和理律團隊協助軍方完成的，不曾發生像現在付了幾千億給美國，卻遲遲不交貨而一籌莫展。

陳長文改善國家涉外法制、促進法治不遺餘力，而在他執業的理律居然曾經因為「人禍」，差點關門。

2003年理律員工劉偉杰隻手遮天，盜賣美國客戶「新帝」委託保存的股票，價值約一億美元（約台幣三十億），理律直到換手交接時才發現，而劉偉杰已經人間蒸發，錢被提領一空。

▋三十億元的學費

「當時好像忽然有一桶冰水從頭淋下」，陳長文回憶他在第一時間的震撼與心寒。宣布破產最容易，但是，第一時間，他就決定「誠信負責，永續經營」。

在陳長文的密集會議主持下，合夥人很快盤算了自己和事務所的現金資產，加上原本就有的責任準備金，積極與新帝協商，不到一個月就確定了分期賠償計畫，除了現金以外，其中1800萬美元的債務以理律未來的「法律服務」清償，更令人眼睛一亮的是，如果新帝用不了那麼多「服務」，他們邀請新帝與理律共同以那些餘額做「公益」。新帝欣然同意。

達成協議後，理律發出一則聲明，除了具體說明賠償方法，同時感性地承認：「理律不只是被脫去了一件罩衣，而且被撕裂了一層肌膚。」但是，必須以信譽、行動「負創而行」。理律在聲明中表示，在此事件中得到一個反思：「沒有貝蚌的痛苦，就沒有美麗的珍珠。」一個員工「鬆脫了自己內心的道德安全閥」，理律需要以多大的安全閥才能保證問題不再發生？但如果是「任何人都不能相信」，其結果將是「任何事都不能做」。

他們雖然會虛心的檢討作業流程，建置知識管理系統，但是，理律「以人為本」不會改變，經營理念的「信任」不會改變：「對人的信任、對同仁的信任、對事務所永續經營的信任、對社會的信任。」

「沒有信任，就沒有理律。」

在這個重大危機中，理律扎扎實實演繹了「誠信」這寶貴的一課。他們不僅留住了那個「受害者」客戶，而且讓這個客戶與他們並肩為公益夥伴，同時讓社會大眾在整個過程中，認識到理律的核心價值與理念。

這一堂課學費是三十億元，但是，理律得到的何僅三十億元？

新帝事件距今二十三年了，理律已由當時的五百多位員工，變成一千多人，足足成長一倍。

他總是能從打擊之中，看到更深的意義、更遠的目標、更高的天空。

陳長文的愛子「文文」在姊姊婚禮上「努力」致辭，姊夫情不自禁地吻他。（圖╱陳長文提供）

▋愛，讓人不再是一粒塵埃

他的獨子「文文」因為早產而身體、智能多重障礙。文文小時，很多人曾在餐廳看到他們全家一起用餐，近乎全盲的文文犟起來時會陷入短路，他們耐心地哄他。

文文現在已四十多歲了，媽媽二十四小時全天候照顧，常提醒自己「多吃點，健康一點，活久一點，陪文文」，還請了老師。長大後的文文更壯了，父母抱不動了，有時他會不肯離開餐廳或下車，曾經因此在車上僵持到第二天，文文累了，才說「我們回家」。

文文看不見他，「文文很靈，他會聞得到我」，陳長文秀出手機一張自拍照片，他與文文合影時，文文聞到爸爸的味道，親了他。

文文喜歡去教會，會唱整首聖歌，「文文是上帝賜給我們最大的寶貝」。陳長文除了深深感念辛勞備至的妻子，同時投入紅十字會專職工作二十多年，並承諾擔任終身義工，就是因為他想「為許多和文文一樣，真正需要幫助的天使，盡上薄薄的一份心力」。

有些父母長年照顧病兒筋疲力盡之餘，悲憤又自責：「我們不是陳長文。」令他心痛，他希望「每一個掌握權力的達官顯要們，或者較有能力較幸福的富裕家庭，家中都應該有像文文一樣的孩子。這絕不是詛咒，而是一個深切的祝福，這樣他們才能體會，他們手上的權力或資源可以創造多少弱勢者臉上的微笑」。他希望這些人都能成為「陳長文們」，人溺己溺，感同身受。

有好長一陣子，陳長文在e-mail上，總是附著紀伯倫的一首詩：「這世界若沒有愛你的心與你愛的心，那你不過是一粒飄盪的塵埃。」他說，這首詩讓他想到的就是文文。

他的辦公室、理律接待客廳牆上都掛了一幅墨寶，是海軍一級上將劉和謙親筆寫給他和理律同仁的〈禮運〉大同篇，那是陳長文衷心嚮往的世界：

大道之行也，天下為公。 選賢與能，講信修睦。 故人不獨親其親，不獨子其子；使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥、寡、孤、獨、廢疾者，皆有所養。

海軍一級上將劉和謙寫給陳長文的墨寶《禮運大同篇》。（圖／沈珮君攝影）