起初是怎麼開始的，女兒都想不起來，或是根本不知道。宓宓可能知道，不過宓宓不過問他的書籍配置，當然也不可隨意整理。說不定，她也根本不知道，書籍是如何生長的……

說起來，將近，卅年的時光。

書堆山，首先是從他書桌後疊高的吧。也許，是第一本寄來的厚重書籍，他覺得就暫且留著吧。想來不會時常翻看，否則他肯定會放入書櫥內，甚至勤加拂拭，就像女兒小時候看見那樣，用自己的襯衫下襬，去擦拭一片生塵的封面，和內頁。

桌面不夠，桌面永遠不夠，有資格擺上去的，總是他認為最重要，最趁手的那些。書架深深，豎插已經爆滿，橫著面對也沒有空間了。於是，地面成了一個選擇……

地上既然有了第一本什麼，接下來就容易一些了。他把第二份什麼，也就放了上去。或許，將來我會整理。或許，他根本沒有想過去整理，只是先放著，來日再來翻閱。

就這樣，地下的什物逐漸開始堆積，有些時候，也許是某個陌生人的信件，表達仰慕之情；有時，是一間小學中學生的集體信函，問候爺爺安好，並對爺爺提出各種問題，包含：「爺爺，你快樂嗎？」日後，幾個女兒揮汗如雨之際，見到這包信函，也忍俊不住，笑了出來。她們其實也不知道，父親是否真正快樂，或是真正放鬆過。那讀信的女兒，其實跟友人說過：「我跟他不熟。」因為啊因為，他是如此含蓄而內斂，從不將感情表達在嘴上，卻擅長展開鯤鵬之翅，於文字中拋灑珠璣，於華光異彩處盛極而綻，如總在爆發中的星雲；處處念及，護及，以及論及女兒和家庭。他稱一個女兒的轉換職業，是柳三變。必須說，之前在家中從來未曾如此這般說過。女兒看到文章〈日不落家〉時，也頗為疑惑：從來沒講過的事，怎麼變成了好像是他經常會出口的調侃。其實沒有。他不調侃女兒。

余光中家庭照。（圖／余佩珊提供）

書堆山高到一個程度，像是小童搭車的身高測量儀，差不多到了90公分上下的高度，第二堆開始造山。到後來，必須繞道而行，才能走到玻璃書櫃前。裡面，是他自己的作品，直接參考的書籍，以及他視之為核心圈的重要藏品，包含朋友的作品。

他本沒有丟東西的習慣，或者說，他不願意見到別人鄭重送來的書籍，文稿，或是雜誌，就這樣丟進了垃圾桶，入了回收箱。有些作者他有興趣，有些主題他覺得要留一份作參考。又或是，有人讚揚敬佩他，總之也要留一下，不能就此處理掉。他感覺，唔，那是一種愧對，以及輕忽。還要加上：那些陌生人送來／寄來的敬意滿滿信函，問候和探詢。這是對我存在和中文實驗的肯定啊。這麼多相識的朋友，更多不相識的陌生人。成千上萬，我不可能就這麼輕鬆簡單地處理掉了。就這樣，他的連結透過了書，雜誌與信函，也就有了安身立命的一個位置。如果他以中文為半徑，創造出來的圓有這麼大，那麼他是一定要守護的。這核心中的中華文化，是他的信念，與宗教。

那些物什不停地進入他的家中，有簡體有正體，有中文有外文。手寫烙印，複印紙張，印刷品組成的文明一處角落──過去現在與未來，環形循環。這點不用物理學家來證明，他的書堆山已有實證：過去搭著現在，未來可能埋在更下方，而量子糾纏則在各座山間瞬移勾搭；至於平行世界，所有的山都是，內容不同，屬性類似。在此，熱熵也達到了充分的實踐，亂是靜，靜至極致即為喧譁。宇宙噪音，書堆山的蠢蠢躁動。至少想要整理的人，每每見到山巔的各種文件袋，與某個不太熟悉的刊物紙張通告，靜靜安坐於其上，有些甚至已經蒙灰，就已經放手了。莫比烏斯環，呵，從來就是這些山體的本質：你可以進入並穿越，卻永遠無法離開和解散。愛因斯坦在生命將盡之際領悟到的，其實他早已在實踐，只是不太去想而已，喔不，是從來不去想，他並不想念，甚至熟悉愛因斯坦。他是個文字人，創造之外，堆山就夠了。這一處堆滿，就堆另一處。他是個善於堆砌的人，典故，文字，意象，散文，詩篇，歌曲，評論，還沒說到學生的作業呢。差點都忘了真是。堆砌之後，再來解構，並且簡化，再演化。用更精簡的文字，描述更深沉的感情與生命意象。到了後來，書堆山峰巒起伏，充斥於書房內，至少有五處，後面下面上面可能還夾著各種意外現身的寶物，像是他在荷蘭買的一幅版畫，山堆後某人的畫作，山中的洞穴，總藏著一些令人意外的信柬與禮品，或是某本女兒很想看的大部頭書籍，那本什麼河的。另一個女兒指指：喏，在下面某處。於是女兒放棄了。直到數年之後，那本書又神奇地穿越黑洞，回到上面。如同失蹤舊案一樣，有一天突然冒了出來，回歸物質不滅的行列……

神聖空間的外圍，同樣排列為玻璃書櫃，他人的作品，各種參考書籍，或是有趣的主題書，像是茶道。他可從來不會去網上幹活查資料。創作英文時，就用打字機。一直到晚年，才開始間歇用一種電動打字機。因此，整套百科全書，世界地圖／歷史／辭典，都是扎扎實實的紙本，還是硬裝本。有些從愛荷華大學時代起，就已經蹲踞在他身邊，黃色的封面，逐漸褪色，像一隻又一隻衰頹掉毛的老虎，還是守護著領地。他的精神世界。有些是自行添購，有些，就不再去更新了。為此，他預先買了一個木製移動式閱讀架，最上面是斜面，可以擺放任何攤開的經典，下面則是兩格空間。這是絕對不可或缺的配置。

書桌後的空間都堆滿後，他開始在外圍的玻璃書櫃前，蓋起另一片書巒隨景。他的書房是全家最大的個人空間，然而還是太小。也許，杜甫想要「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」曾經進入他的感觸中，想要改成「安得廣齋略五十坪，大佑天下書刊俱安平」。

客廳已經騰挪不開，所有的沙發和架子上，都是書和信的天下。雜誌從來不曾斷過，只有更多，沒有最多。落雪雖不曾爆發，雪片簌簌撲入信箱，卻從來未曾停歇。他略為看看，決定去讀報紙，這可簡單多了。之後，他放下一切，自去寫作。必須說，書桌是東西最整齊稀少的一張桌面。上面，從來不允許有過多雜物。那裡是他的神聖空間。女兒送過一個閱讀架給他，還可以任意調整角度，讓他減少頸部壓力。他也沒用過，擱腳架更不曾用過。他就是，坐在太師椅式的寶座上，以近乎禪定的方式，早上，下午，晚上，挺直了背脊，寧靜地寫作。那姿勢，成為了很多書籍的封面，以及專輯的主題照。沉思中，寧靜間，一個頂天立地的文學人意象。到時間，他應宓宓之喚進餐，飯後小憩，再晚一點，他想休息了，就出來看電視。他喜歡那張較為低矮的紫紅沙發，剛好夠他坐下，又方便使力站起來。他喜歡看動作片，宓宓卻很排斥，只能取個中間值，看看古裝片：三國，大秦，大明，各種有線電視台的劇情片。後來呀後來，出現了他最愛的一部劇──《琅琊榜》。他們倆，來來回回，足足回看了六遍。還受贈了一整套DVD。有些女兒會跟他一起看，有個則從來不看，一直到了2025年，他去世後八年，才看了整套劇，聽了有聲書，並且稱許了該劇的價值。就是，最愛看電影，且看書最快的那個。叛逆心也最強。小時候，他極喜愛她，常帶出門玩，並且撫摸她的頭髮與下巴。到了最後那幾年，他也開始變柔軟了，脾氣愈顯耐性，重新細細地，繼續撫摸起她的頭髮。

余光中與四個女兒合影。（圖／余佩珊提供）

●

另一個神聖地界，則是他的辦公室。姑且稱之為他的行宮吧。他不允許別人去為他整理和打掃。坐在書桌後，感覺自己是個全權掌控的君王，至為神清氣爽。那些堆在旁邊，幾乎淹沒了行走路線的各種來件，與禮品。就只能再開一個書堆山，堆到與書桌共高，甚至更高。他也就更加放任不管了。平時休閒坐的沙發，簡直沒有供人坐下的空間。這都不打緊。他覺得自在而孤獨，這個空間全權屬於自己，無人可以整理和編列，入侵只能是暫時，時間到了他定要驅趕。這獨屬於他的小宇宙呢。

日後，女兒進入整理，其中一個對灰塵過敏，必須全程戴著口罩。在取捨之下，首先準備收拾那堆滿50公分高的茶几山。幾個小時之後，頭痛襲來，悶熱不堪。終於，茶几表面，從多年前、已經全面覆蓋住的紙張中嶄露頭角。不知錯覺與否，那茶几也極輕微地舒了一口氣，如老牛卸載耕具，水井重見天日，照見自己塵滿面，鬢滿霜的衰老，以及失去光輝的半邊容顏，另一半，則還在一座小型書堆山之下。書──書──書……且慢，且慢，且慢……

他在那裡看著嗎？我不確定，他可能在家，在辦公室，在十度空間的任何的一方大千世界內。他會見到畢生鍾愛的母親，會見到早夭的兄長，向來不在家的父親。他們會一起看著另一個次元的家人嗎？總之，整理書這件事，就物理世界的規矩而言，他是不用參與了。會不會有點愧疚呢？說不定，這是好事。如果是群作，可能早已做不下去，因為他可能拒絕拋棄任何他堆高的書籍，雜誌，與信函。女兒一本本地裝入要沽要捐要贈送的箱子中，他可能會在一一檢視後，又陸續抽回。因為那可能以後會用到啊，他可能會如此辯解。你們不要來管我的事，他會更強硬地說，你們不懂。接著搖頭，不斷搖頭，擺手，回到他的寶座上去，不予辯解。堅決不予回應。即使他們拿出一本Bob Dylan此生唯一的一本怪書：Tarantula，或是一本平裝James Bond。恐怕他還是會說：等等，我要看一下再說。

等一下，如果我在場，這些書堆山根本不會移動絲毫，連同那個女兒打開的厚厚檔案夾，其中赫然是一個完全陌生的大陸男性。向他自我介紹，表示自己是適合求取婚嫁姻緣的好人才。多張照片，還有些證照。女兒駭然，連這個都要留著？！求取對象，當然不是這些小時唧唧喳喳，長大後經常沉默寡言的優雅女性。每個都自有主張，有些沉靜，與他為同事，氣質個性都頗與他親近；有些則好動，興趣多元，東奔西跑；有些，則飄得很遠，誠心信奉那神聖的終極歸所；有些，都快要當外婆了……他的玄孫，真是個陌生的概念啊。

就是囉，他帶著點任性地想：反正就是進入我王國，想不想整理呢，也許動過心思，然而從來不曾行動。後來他日益衰頹，就更加沒有力氣和興趣去整理了。他到了辦公室，往書桌後的寶座上一坐，就可以享受一整天的清閒，或是忙碌。對一切山巒，來個視而不見……

幾乎淹沒了行走路線的各種書籍。（圖／余佩珊提供）

●

最後，也需要提一下，另一個相關場域，是他的車子，算是他的寶貝御輦，雖然他常常以此載著家人來來去去，洗車和清理空間這回事，他總要攬在自己身上。書堆山歸書堆山，愛車如他每天都要去擦洗。這是每天的必然。內部雜物並不多，乾淨整齊。頂多擺著備用的外套與一些書籍。搬來，又搬去。一直到八十過後，他仍然喜愛開車，掌控著速度，駕馭路線。同時深深擔憂，政府會限縮老人開車的權利。漸漸地，出門開始由女兒輪流掌舵，他則由副駕駛座位，逐漸轉移到後座。坐前座令他憂心忡忡，反應緊張，還不自覺地作出踩剎車的動作。最後，他終於不再駕駛御輦，可以專心做名乘客。他也開始讓人陪著出門，緩緩在橋邊散步，活動活動。

在他最後一次進醫院之前那個下午，女兒陪著他去走路，時近傍晚，女兒感到心急，催促他走快一些。他照辦了。第二天早餐時，他竟然陷入瞌睡狀態。宓宓又驚又怕，喚來女兒，急送他進了醫院。初時還好，他清醒且能說能吃，還與女兒一起看電視，重溫了一部很舊很舊的影片《靈犬萊西》。咳嗆開始後，他益加惡化，繼而陷入昏迷。再也沒有回過家。書堆山，安穩地坐著，也許，尚以為他會回來，繼續熟練地繞道而行，繼續堆高，騰挪，穿越。整套的莎士比亞全集，整套的李漁全集，十二本複印的甲骨文考據自印本……真的是，都還暫棲在地下啊。

他的呼吸，卻愈來愈淺薄微弱。肺積水，他費勁地使用呼吸器。努力一進一出，吞吐著有限的空氣。

文字無法再為他服務，語言成為休止符。他只是，努力呼吸……

他再也沒坐過香檳色的御輦，也沒回過行宮。

沒能再繼續堆高。

沒說聲再見。

●吾父余光中，2017年12月14日早上十點左右，病逝於高雄醫學大學附設中和紀念醫院。享年八十九歲。他的書桌上還放著正在創作的文稿。12月29日，舉辦了他的告別式。在高雄殯儀館最大的廳中，全場爆滿各方來弔唁的人士，場外也聚集了眾多人士。他從未真正離開，只是不再堆高了，由四名女兒來負責移山。