果子離／以寫作與記憶賽跑

推薦書：余震宇《白布香江——那些父祖輩的故事》（二○四六出版）

余震宇新作《白布香江——那些父祖輩的故事》，書腰兩排大字：「香江無歷史，只有故事。」這段話不免令人想起《台灣通史》序文起首所云：「台灣固無史也。」連雅堂這句引起爭議，然而用於香港，應無疑義。

自古以來，國史地志關於香港的記述甚少，也無以香港冠名的地方志，撫今追昔，想了解往日香港面貌，僅能透過《新安縣志》的記載窺得一二。近年雖有《方志中的古代香港：〈新安縣志〉香港史料選》等書出版，但《新安縣志》目前所存資料較完備的嘉慶版，編纂於嘉慶二十四年（1819），成書後二十多年，鴉片戰爭爆發，香港島歸屬英國，方志不再編修，至近年香港首部地方志《香港志》開始編修，已是兩百年後的2019年的事了。

幸而江山代有才人出，若干有心者抱持「我在香港住、應知香港事」的心態，追本溯源，記下香港今昔二三事。而早期撰述成績最為顯赫者，應屬葉靈鳳的《香港方物志》。

葉靈鳳不是香港人，不諳粵語，卻將香港的草木鳥獸蟲魚和掌故風俗，運用自然科學和民俗學知識，以散文隨筆形式撰文，每篇千字左右，凡112篇，1958年結集出版。從為香港的「香」釋名，到鴨、狐貍、木棉等動植物，以及年宵花市、除夕雜碎等習俗，均一一記述，開拓香港學的領域。

余震宇則是近年活躍於網路的香港達人。他長期蒐集香港各地舊照片，於2012年創立「香港舊照片」臉書專頁，將所存數千張照片上傳與同好分享。不料反應熱烈，至今追蹤人數近二十萬，遂從無心插柳的業餘轉為專業，從影像到文字，從資料蒐羅到整理撰文，多年來以圖文並茂的形式，敘述香港各區的掌故舊聞，進而結集出版，除了《聽講我城：香港在地故事拾憶記》，更有《壹街一個故事》系列四冊，寫下九龍、港島、新界等香港十八區的變遷。

《白布香江》是余震宇筆耕生涯的另一嘗試，採用小說體表現，寫下1934年到1965年發生在香港的社會與經濟事件，堪稱為某個斷代的香港社會檔案。其筆下的社會事件，多與犯罪、抗爭有關，小說記述的香港，不是吾人熟悉的，紙醉金迷、文化前衛的那個香港。彼時的香港，經濟尚未起飛，尚未躍為亞洲四小龍。別說台灣讀者對這些時事頗為陌生，即令現在的香港人恐怕也不太知道。

余震宇以庶民視角，引領讀者深入社會底層，回顧香港1930至60年代被湮沒的前塵往事。小說諸多情節皆有所本，並且附上照片和剪報證明，儘管強調僅供參考，但人名不改，情節主軸符合，大致可視為紀實小說。若以小說寫作藝術來品評，《白布香江》的寫作技藝尚有進步空間，但以小說表現實有必要，不但可更悠遊於人物的內心世界，且以虛構細節，使情節更加引人，不受限於資料史實，下筆空間寬廣許多。

此外，把報導故事化，可吸引更多讀者閱讀，也適宜改編為影視作品，讓被遺忘或不為人知的父祖輩的故事，為大眾所知，余震宇以寫作與記憶賽跑，當知其中的鋩鋩角角。