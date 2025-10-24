鍾玲／試煉和成就：有修有證的如智尼師4-4

如智入關前就知道，這次閉關可能是生死關，一直閉到入滅，但她還是要閉到底，這種視死如歸求成道的修行人，鳳毛麟角！她閉關頭兩年算順利，特殊境界有兩次。

一次是老和尚在寮房靜坐，她的化身出現，顯出愜意的笑容，流露想要說什麼，又怕責備的神情。他知道她犯了「得少為足」的毛病，如果訓誡她，怕她驚恐，就用「默擯」來回應。然而如智化身法的修為有限，只能表達自己，不能接收訊息。老和尚只好用自己的化身透過行法，幫助她接收教誨。她的化身禮拜，表示謝意後離去。第二天老和尚到關房外開示說：「修行切忌稍有收穫就滿足，尤其是喜歡表現自己的人，結果會淪為虛妄，一生得不到究竟。你已做到能分別意念了，這是有為法；能做到清淨意念了，這是無為法。不論有為法，還是無為法，都不是究竟。要做到不為物相所轉，隨緣相應的地步。」

另一次是晚上他在燈下撰稿，突然耳邊響起「師父」，接連三聲，很清晰。他凝神攝念，感應到是如智用護身咒呼喚他。他走到關房外，感知她驚恐地跪在門內等他，因為方才有個血淋淋的人持刀追殺她，弄不清楚是夢還是現實。她說：「有不認識的人向我索命！」

老和尚說，那是宿業顯現，要跪誦《地藏經》，功德迴向給債主。並每天禮拜大懺悔文。過去世種下的業因，果報必須自己承受，沒有人逃得了。她勵行懺悔後，內心暫得安寧。

1976年如智三十五歲，閉關滿兩年，到農曆八月中旬，她調整每天的功課，用在懺悔的時間越來越多，還叫若磐把《梁皇寶懺》拿來送飯口。老和尚祈願她在色身撐不住之前，宿業能化盡。農曆八月下旬，護關侍者送飯，發現沒有取走，聽見她在裡面說：「師父，幫助我！最後一次請求你，救我！」

還聽見她喃喃自語：「還是走了算了。只要能夠即身成就，早些走了！」

她似乎神智不清了。

第三天晚上，老和尚揭了關門上的封條，把如智接出來，送去她寮房。他問她何以驚恐？她答，有兩個高大的男人纏住她，非常兇，穿金色衣服。老和尚告訴她，他們是護法神，在考驗她，不需要害怕。接著問她的心境，她說：「現在弟子意念處在空寂中。」

他警告她：「意念空寂是非常危險的事：密宗的行法，最後不是『空大』，而是『識大』。三密加持行修的點點滴滴，集積起來才是道。」

如智似乎領會師父的話，但神智變得渙散、迷茫，沒有力氣行密法。老和尚知道她處於艱困階段，就留在古嚴寺照顧她。

虛弱的她，白天還參加出坡，種菜，若磐看見她停下工作，站在那裡，問她：怎麼了？她說：「想吐。」如智一向不願意去醫院，她家境貧寒，從小沒有看過醫生，沒有去醫院的習慣。出關後她去附近二林鎮的二林基督教醫院，醫生開了胃藥，說沒什麼大問題。老和尚看她身心狀況穩定些，因為菩提寺有事要處理，去了台南。

留守古嚴寺的三個人包括若無、若磐，還有住在鄰近的出家男眾弟子如參。老和尚才走幾天，如智就患腸胃絞痛，如參把她送去二林醫院，打電話通知了老和尚。在去醫院的路上，如智跟如參說：「我唯一能夠幫忙師父的，就是死了以後的一份成就。」

醫生卻說情況還算好，需住院觀察。那知第三天病情轉重，醫院建議轉診。如參和若磐把她轉送公立彰化醫院。詳細檢查後，說命已垂危，查出患了嚴重的地中海型貧血和胃腸壁乾燥，立刻開刀還有一絲希望。

若磐問如智要不要開刀？她用微弱的聲音說：「讓師父決定。」她是把命交付老和尚了。如參立刻打電話問老和尚，他為了向她家人交代，決定開刀，說完連夜由台南趕回彰化。老和尚到醫院時，午夜一時多，如智還在手術室中。若磐秉告師父，醫生方才叫她進手術室，說如智患敗血症，器官嚴重損壞，心跳停止幾次，已經沒救了，只能縫合傷口。老和尚坐在小客廳，想到如智的苦難和捨命求道、想到她對自己的信賴，不禁流淚。

如智由手術室推進加護病房時，全身麻醉昏迷中，用氧氣設備維持呼吸。老和尚對她說：「師父來了！」

醫生說：「老法師，她昏迷了，聽不見的。」

她眼皮紅潤起來，眼角流出淚珠。老和尚感知她識神在身邊，就說：「提起正念，七遍護生咒，澄心淨慮，行大手印法……」

直到她雙目閉上，呼吸停止。如智尼師1976年農曆9月10日入滅。三十六歲，僧臘十二，習密十年。凌晨他引導她的識神回到古嚴寺，在大殿設密壇結界，行中陰身引渡法，協助她進入大手印的如來生死法界，清淨入滅。天明時老和尚出壇告訴弟子，如智得證阿那含果位。

第二天，如智的弟弟到醫院，如參和若磐陪他到入殮房瞻仰遺容。第三天送火化場時，如智的師兄弟除了如參、若磐，還有碧雲寺來的如本，菩提寺來的如戒、如達、若峰等。荼毗是用柴燒，老和尚點的火，她的師兄弟撿骨。若磐一眼就見到如智兩隻手指完整，那是結印的手指燒出來的金剛指舍利。火化場的師傅看見腳踝地方堅硬雪白，就說：「這個人有修。」

老和尚檢視，如智燒出晶瑩的兩足舍利，一朵六公分的彩色舍利花，及密法修持形成的金剛手印手指舍利。這就是有修有證。骨灰罈帶回古嚴寺，打開來，留守寺院的若無，見到就跪拜。

現在如智尼師的小水晶舍利塔，供奉在菩提寺的華藏殿，放在佛陀舍利塔和白雲老和尚舍利塔的旁邊。

（參考白雲老禪師著《菩薩的成就》和《禪行者》。如本、若磐、若倢三位法師提供資料。）