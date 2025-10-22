鍾玲／學習密法：有修有證的如智尼師4-2

如智知道自己落後太多，連早晚課課誦本上的文字，也只認得小部分。她就整本背誦下來，後來竟能擔任早晚課的主唱！出坡勞務方面，她搶在大家前面做，搶先做完，手腳很快，都因為老和尚說過，護持勞務就是護持僧伽。2025年，如智的師兄，一百零三歲的如本回憶在碧雲寺的歲月：「比如說，種一片花生田，要三個人才能種完，如智一個人就能做完。她脾氣不好，看到有人偷懶，做事不認真，就會罵人。因為她做事認真，大家對她印象都不錯。」

白河大地震發生在1964年一月，就是白雲老和尚抵達之前半年多，碧雲寺是重災區，很多建築倒塌，由於空間不夠，男眾和女眾不得已住在同一個區塊，還有，比丘尼和女居士住同一間房，這些都不合戒律。寺方的改建計畫，老和尚給了很多寶貴的意見，如把男眾、女眾的寮房分開蓋在主要建築的兩邊。他急著蓋比丘尼的寮房，因為希望如智能一個人住，好專心修行。他也親自動手興建工作。

如本記得，地震時一塊大岩石滾到寺裡，壓垮房子，那正是老和尚要蓋寮房的地方，必須先把岩石打碎，才能運走碎石。他叫如本跟工地師傅借來大鐵鎚。因為心急，幾鎚下去太用力，受了內傷，口吐鮮血，雙手一直抖。如本和如智一人一邊，頂住他的臂彎，把他扛到山坡上的導師寮房。他趴在塌塌米上，叫兩個人一起雙手使勁按壓他的腰脊椎部位，他好施內功療傷。其實老和尚會武功。

如智住進新寮房後，每晚都筋疲力竭，因為寺裡的勞務如山，但睡眠前一定用功兩小時，常借來登了師父文章的《中國佛教月刊》，一邊查字典，一邊研讀。按師父規定，早上出坡後有一段自由時間。他卻另加功課給如本和如智，規定她們在如智的寮房打坐兩小時，學習禪定。一天兩人在榻榻米上打坐，雙目閉著，聽見動物爪子抓榻榻米。這時兩人睜開眼，房內沒見動物，如智問如本：「剛才聽見動物在抓榻榻米嗎？」

如本說：「你也聽見爪子的聲音？」

兩人用狐疑的眼光，望向房內桌子上的模型狗，心中同時想：「是不是這隻狗？」那是一隻軍用狼犬模型，身長十二公分，是老和尚1950年代在軍中服役時的身邊物。他送給了如智，是她的寶貝，別人都不准碰。如本後來問師父，為什麼她們同時聽見一隻看不見的動物抓榻榻米。老和尚笑出聲來，說：「你們不要怕，我有對模型狗持咒。」至於那咒是為保護她們，還是考驗她們的定力？是一則公案！

如本和如智剃度一年零九個月後，1966年農曆十月初一，兩人到台北圓山臨濟寺的第二屆千佛大戒，受具足戒。老和尚開始思考，如智應該學習什麼法門呢？對於大乘的法意，她吸收得很慢，但是傳密宗的三密加持，即念咒、結手印、觀想，她卻相應，學來不吃力，教幾遍就會。自從師父傳她密法，每晚她即使疲累，都專心修練後才休息。

碧雲寺的勞務實在太重，尼師和居士不過二十多人，每天的香客和觀光客動輒三百人，多則一千，她們要提供飯菜、茶水、住宿、沐浴等，如本負責煮白飯，做醬料、醬油、豆腐、豆漿等。如智則是廚房燒菜的主力，兩人都忙到昏天暗地，如智更因為受廚房油煙所燻，毫無食慾，加上睡眠不足，傷了身體，尤其是腸胃。他想，不能讓她待在碧雲寺。三、四年下來如智已粗通文墨，為了學習佛法、拓寬見識，應該派她外出參學。老和尚送她去台中的慈明佛學院初級班旁聽，學習完畢，轉到中壢元化院旁聽，元化院停辦後，令她到北部參學。

如智參學那兩年，碧雲寺變生肘腋，管理委員會幾十年來主要用宮廟方式經營，跟老和尚的叢林理念完全不合，管委會此時強力介入，於是老和尚經常離開碧雲寺，應邀到其他佛寺駐院說法，包括員林雙林寺、埔鹽中華寺、台東佛教蓮社、佳冬超聖寺、高雄市佛教堂等。1971年初碧雲寺的管委會聘一位僧人任新住持，老和尚就帶著六位女眾弟子到彰化大城村濁水溪出海口附近，在田野間一片荒地上，創辦古嚴寺。只有如本留守她常住了二十五年的碧雲寺。如智則由北部回古嚴寺歸隊常住。

如智站在老和尚跟前，兩年在外，削瘦依舊，看來她在外掛單，勞務方面一樣苦幹實幹，但她神氣飽滿，參學經驗應該很充實。他問：「如今你的願望是什麼？」

她合十說：「我的初心不改，一切為了成就佛道，希望修即身成就。」

他臉色凝重：「很難修的，因為你的根基不夠強，而且前世的業都會現前，很凶險的。還有，你今年三十歲，三十五歲那年會出現大難關。」

她面現堅毅，猶如好多輩子都在等這一刻：「弟子願意一試，請師父教我。」

他點了頭，但是心中憂慮，她求道的意志堅定，但道業根基不厚、色身積弱，不知能否修到菩薩果位。

老和尚訂定她每天的修行進度：傍晚七時回寮房，休息一支香，禮懺或禮佛一支香，修行密法兩支香，靜坐與經行各一支香，休息到四點起床大殿做早課、早齋、禮佛、出坡、午齋、休息、出坡、晚課、沐浴、經行、靜坐、持觀音聖號，回寮房。這裡一支香指約半小時到一小時。她一天二十四小時嚴格督促自己，每一分鐘都在修行，如此三年。真的，修行不在遵守每天進度，而在專致每一個念頭都在提升自己的道、淨化自己的業。老和尚稱讚她這三年「勇猛精進，非常人可以成辦者」！

接著老和尚為她準備閉關。