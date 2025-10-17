林文平／交換等於擁有
1
為了還你而向你借。
2
翻遍四層樓梯找到冬季和
攝氏十四度的霧。
拼成一攤濕答答的軟爛的藉口，遞出。
3
說，可不可以借我你的溫度？
你問：你應該有自己的皮吧？
我說它曬在房間的椅背，
說有金魚游過我的腦袋，
我沒說我昨天晚上就決定忘記帶了。
4
希臘字母瀰漫，淹沒課桌椅。
躲進灰色的皮裡冬眠，
空氣的黏滯係數是薰衣草味。
5
把柑橘嵌進纖維交織的隙，
擅自，當作利息還你。
6
交換沐浴乳的香調算不算是一起洗澡？
5
一件繡著我的學號摻雜你的花語的體溫
是我的皮？我們的皮。
4
皮蓋住眼皮。公車穿梭過森林，晃碎夢境。
在睡和醒之間反覆嗅聞，
不完全屬於這串代號的氣味分子
3
問，現在還是冬天嗎？
我說：你的聲音有橘子的味道。
你說皮膚被泡沫撫摸，
說浴室的蒸氣太燙，
你沒說除了你還有一個人也有橘子味。
2
在樓梯間徘徊、旋轉，
反向凹折嘴角，粉飾煙火綻放的剎那。
小心翼翼捧起潮濕的理由。
1
為了被還而答應了借。
此詩有極強的私密性，結合夢境與日常，如「四層樓梯」、「橘子」、「自己的皮」等，清楚表達了敘事空間的主要物體，兼具戲劇性與詩意，而設定的問答有種近似戀人間的呢喃，把甜言蜜語說得很生動。（楊澤）
●詩人以「借我你的溫度」與「把柑橘嵌進纖維交織的隙」，敘述了假借外套並趁機留下氣味的故事，透過香氣、衣物作為情感載體，顯示出詩人認為情感屬於一種交換的過程。而形式上的趣味（123456／654321）也為此詩加分不少。（須文蔚）
●表示詩中藉由「借」與「還」的形式，建構出一種具回文特質的對稱結構，而願意借出其實也象徵雙方同意交換情感的主動，呈現戀愛關係的默契。（顏艾琳）
