孫維民 譯╱鄧恩(J. Donne, 1572-1631)╱詩二首
這裡譯的兩首詩，〈告別：不要悲傷〉是鄧恩寫給妻子的，當時他有遠行，必須離家一段時日，故有此詩。〈死亡，你不要驕傲〉是《聖詩十四行》中最著名的一首，鄧恩受到病痛與生活折磨，卻能以信徒的勇氣和信心，堅強面對死的迫近。這兩首詩，前者是俗世詩，是生離；後者是宗教詩，是死別。對照閱讀，似乎也能互有啟發。
鄧恩擅長比喻，〈告別：不要悲傷〉為極佳示範。一般作者描述別離，大約不免出現濫情陳腐的詞句，如「眼淚的洪流、嘆息之風暴」，或是地動山搖、月下盟誓之類；鄧恩則以天體運轉、金子的延展性、圓規等意象，說明他和妻子間的堅貞情意，清新、冷靜、有說服力。不僅比喻奇特，詩節也串連緊湊，層層遞進，謀句謀篇，全詩豐沛堅實。
人們面對死亡，難免焦慮驚恐。死亡意味離棄現世擁有的一切：名利、權勢、親友、享樂等。死亡也意味未知。死的門扉後究竟是什麼呢？虛無？或者另一個世界？若是後者，我又會有何種遭遇？〈死亡，你不要驕傲〉一詩中，鄧恩憑藉堅定的信念，挑戰死亡。死亡奪走生命，面貌可怖駭人，鄧恩卻說，死亡只像休息和睡眠，我等將再次醒轉。屆時，骨頭歇息，靈魂解脫，真正死去的是死亡。鄧恩的信心來自基督教最大的神蹟：人子復活升天。
1.告別：不要悲傷
如同善人溫和地辭世
輕聲對靈魂說：「走」，
一些悲傷的朋友以為
已斷氣了，有些則說「沒有」。
如此，讓我們靜靜消融
不需眼淚的洪流、嘆息之風暴；
向俗人說明我們的愛情
必會褻瀆我們的歡欣。
地震帶來災害、驚恐
人們了解其後果及影響；
可是，天體的震動
更為巨大，卻無損傷。
月下，沉悶的情人們的愛
（他們的靈魂即感官）無法承受
分離，因為分離必會奪走
構成那種愛的東西。
但我們的愛如此純淨
它是什麼，我們也不清楚，
彼此的心靈得到保證
即使眼、唇或手並未接觸。
我們兩人因此靈魂合一
雖然我離開，卻也不會有
任何裂縫，而是擴張延展
像金子錘打成輕靈的薄片。
若我們的靈魂為二，它們
也會像堅實的圓規雙腳：
你的靈魂是那固定的腳
靜止，除非另一隻腳動作。
雖然它穩居在中心，
當另一隻腳遠遊
它會側身，打聽及追蹤，
另一隻腳回家時，它又挺直。
對於我，你就是如此：
我像傾斜奔走的另一隻腳
你堅定地使我將圓畫好
讓我結束於開始之處。
2.聖詩十四行：死亡，你不要驕傲
死亡，你不要驕傲，雖然有人說
你強大又可怕，但你並非如此；
你以為摧毀的眾人其實沒死，
可憐的死亡，你也殺不了我。
你只像休息和睡眠，帶來
不少歡愉，以後還有更多。
我們最好的人最早隨你離開，
他們骨頭歇息，靈魂解脫。
你是命運、意外、王、絕望者的奴僕，
你與毒藥、戰爭、疾病同住；
鴉片或魔法也能讓我們睡著，
勝過你的擊打；你還神氣什麼？
一次短暫的睡眠，我們永遠醒轉，
將不再有死；死亡，你將會死。
