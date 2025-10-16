孫維民 譯╱鄧恩(J. Donne, 1572-1631)╱詩二首

鄧恩擅長比喻，〈告別：不要悲傷〉為極佳示範。一般作者描述別離，大約不免出現濫情陳腐的詞句，如「眼淚的洪流、嘆息之風暴」，或是地動山搖、月下盟誓之類；鄧恩則以天體運轉、金子的延展性、圓規等意象，說明他和妻子間的堅貞情意，清新、冷靜、有說服力。不僅比喻奇特，詩節也串連緊湊，層層遞進，謀句謀篇，全詩豐沛堅實。

人們面對死亡，難免焦慮驚恐。死亡意味離棄現世擁有的一切：名利、權勢、親友、享樂等。死亡也意味未知。死的門扉後究竟是什麼呢？虛無？或者另一個世界？若是後者，我又會有何種遭遇？〈死亡，你不要驕傲〉一詩中，鄧恩憑藉堅定的信念，挑戰死亡。死亡奪走生命，面貌可怖駭人，鄧恩卻說，死亡只像休息和睡眠，我等將再次醒轉。屆時，骨頭歇息，靈魂解脫，真正死去的是死亡。鄧恩的信心來自基督教最大的神蹟：人子復活升天。