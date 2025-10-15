整個夏天，我都想著那隻困在上鎖教室裡麻雀的眼神。

徵文辦法 ●徵求只有「三十字」的小說，以「學校」為主題，內文字數限制30字內（含標點符號），標題不計入內文字數。徵稿期間：今晚23:59止，此後貼出的稿件不列入評選。詳細徵文辦法請上聯副文學遊藝場：http://blog.udn.com/lianfuplay/article。 聯合副刊╱主辦 駐站作家：陳栢青、沐羽