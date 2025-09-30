聯副／第四屆武陵全國高中生徵文比賽開跑

為鼓勵高中生創作，武陵文教基金會與桃園市政府合作主辦「第四屆全國高中生文學獎徵文比賽」，即日起開始徵稿。對象為全國高中職生，獎金優厚，設有散文組（第一名獎金15萬元）、新詩組（第一名獎金10萬元）二類，歡迎高中生踴躍投稿。即日起登入武陵文教基金會官網（www.wlcef.com.tw）文學獎比賽專區，填寫報名表並上傳作品，截稿日期為114年12月10日（一律線上報名投稿，以電子郵件收件紀錄為憑）。聯絡洽詢請至武陵文教基金會官網www.wlcef.com.tw留言，主辦單位將儘速回覆，備詢信箱：vista.liao@gmail.com徵文小組。（桂樨）

