她低下頭去，應了一聲，走廊復歸暴雨的安靜。沉默中，她專心致志地擰著濕掉的衣服，餘光卻在注意著他。他手上還拿著那本單字本，剛剛收到了口袋裡，所以儘管雨潑濕衣服，本子也沒有全濕。然而他還是低頭看著它，一會捏一會翻，到後來開始拿它搧起了風，像是非常熱，又或是不自在。她不再看他，咬著下唇往後靠去，後背碰到牆面時她記起某次見面她也是站在牆邊。在走廊的盡頭，向外張望，當椰風揚起操場紅土的迷惘，她偏首，看見他在操場中央，眉目中有一種沉著。而身後站立了萬年的、赤身的夕陽，只理所當然地熔融著身子，從一片單薄的天重重融化進他，再潮水一樣漫漶至更外的宇宙。那是在他與她之外的某一個極點。非常漫長的一剎那，她看見他在暮色中漸趨隱沒了自我，然後整個天地暗了下來，一時十分震動。黑暗裡他提了提書包背帶，望著她，也只是抿了抿唇，沒有別的表示。她轉身，腳步邁得好像她在此是盲目的，眼睛卻還暫留著整座黃昏。

那個黃昏裡的人面目在逐漸浮現。他望過來時，她移開視線，心有些不定，明知不該想的又在隱隱動搖──那天，在那間保健室，因為胃痛與悶熱而不停出汗的、那場濕熱的午寐。她記得走廊的最深處是一間暗室，走進去，下了整天的陰雨就停了。她躺在床上，窗外是無人的傍晚，夕照照著簾子竹紋印在床上，風平行窗吹過，光影沉默地蠢動著。她知道有誰正在這裡，那人有著一雙非常鎮定的手，和被水藍制服削成筆尖的、小麥色的胸口。她知道那是他。看著他倚在牆邊，低著頭，五官被模糊了。然後他走過來，斷續的影像中她先是看見他脖頸上的紅線，沿著那線望下來，理當要看見那符透過他制服現出的、隱約的燙金圖樣，然而沒有。彷彿是窗外夕陽低了一寸，那些落在床上的竹葉一時移動所在，影子從她的手心，再到身軀，再到他的身軀。底下的床嘶啞地吱咯吱咯叫著，而她很熱，感到了整個軀幹自內燒到外的、那樣一種汗濕。

她開始覺得此刻是一種難堪的沉默。雨聲極響，她急於找一些話題，然而越急，心就越亂，感到自己兩頰燒熱了，還好這裡暗，所有情緒都能被隱藏得沒有影蹤。那邊的他似乎也不能忍受這樣只有雨聲的安靜，很快就道：「雨好像小了一點。」又接著說：「雖然也沒太好。」他沒有提高聲音，一個字一個字，黏黏糊糊像沾了雨水的手肘。她觀察著雨幕，抿著唇，手還在輕輕擰著衣角，雖然擠不出水分了：「嗯，但出去還是會全濕吧。」他大概是出著神，一會才道：「那就還是再等一下吧。」她聽後卻不覺得放鬆，喉間始終提著口氣，閉塞中鼓脹著，很不舒服。

她想她是太累了，上了一整天課，又在自習室端坐著讀了幾小時的書，應該休息的。那頭他卻問起選修課報告的事，在這熱天裡，在這連風都是熱的熱天裡，每個字黏著，附著，她那半邊濕透的衣衫也是，肩膀，手臂，腰，都好像沉進潮水裡。她小心地熨平了語氣回答著，卻又一次聽見他的呼吸聲，不能確定是真實還是幻覺，偏頭看了看周遭，這才發現他們為了要聽清彼此說話而越靠越近，本來一人遠的距離現在卻幾乎是挨著肩膀了。她手緊擰著衣角，來來回回，上上下下。好不容易他問完問題，她洩力地倚住牆，閉上眼睛試著整理思緒，聽見廊外大雨突然又悶雷一般轟轟落下，有水氣迎面撲來，在他們狹窄的四周、他們之間，瀰漫著。她既突突地感到一種具刺激性的快樂，又閉鎖地覺得困厄，胸背汗涔涔的，被雨打濕的衣衫緊覆在身上，很限縮。

她難耐地睜開眼睛，在漆黑迷濛的雨幕中隱約看見校園外圍的椰樹。椰樹當風招展著樹葉，葉片黯淡模糊，迤邐成片段長條的濃綠。在同樣的椰樹下，陽光裡，他穿著制服，手上握緊禮槍。禮槍漆黑得像夜晚，槍尖垂著明黃的流蘇，隨著他的動作，搖擺震動著。在司令台前的他與她之間是一條明確的直線，然而隔著稍息的人群，理所當然地沒有視線的交會。椰葉飄忽，黃昏她靠在走廊盡頭，他沉沒在夕陽，掌心各自兩點相連，那也是一條直線，儘管紅土紛飛，他看見她，她也看見他，她卻轉過身，靜默著走開了──而站著的這條走廊上她遇見他，有時是他從自習室出去裝水而她剛到，有時是剛好都要去裝，那必然會有一個先退後。只有無可奈何對上彼此眼神時，才肯低低打一聲招呼：「嗨。」然後誰也不久留，很快就各自別過。

她閉上眼睛，有潮水漲至土地，淹沒她的視野。她懷著胃痛，本能地沿土地的紅色脈絡向下，走進潮水，濕遍了衣衫。聽見吱咯吱咯，吱咯吱咯，還有雨聲，是一場暴雨在將午寐壓至更深的昏沉。她聞到廟宇香爐的莊重氣味，橙紅的火苗，燙金的字符，然而也只是繼續，向著潮水的深處行走。沒有面目的他為雨水所夾擊，風一樣嘆息問，會有人發現嗎？四壁瘋長著重複相疊的動態影像，圍困她、捕捉她。她在搖撼中展開身子，抹了抹潮濕的髮，說，不會──維持純真的眼光，在課堂將筆遞給他時，握緊前端，像抱柱。他會握住末端，她鬆手，筆在他手上打一個圈，他再握回前端。手錶在麥色的腕上是一截漆黑，他的手指聚攏向下，姿勢鄭重在紙上寫畫。她要撇過頭，去看手裡書本，彷彿六根清淨，周身清澈。竹影交錯在桌面，那間教室似乎也有一樣的簾子，綠色的，竹紋的，拉一下會吱咯吱咯，吱咯吱咯，吱咯吱咯。說話時他望她的目光幽深如海，在夕陽裡，小麥色的臉沉到底，變成橘色的，輪廓失焦的。他手上禮槍旋轉出一個恍惚的夜，明黃色吐出流蘇，站在司令台前，禮槍吱咯吱咯，吱咯吱咯，吱咯吱咯──

她猛地睜開眼睛，感到自己呼吸錯亂，轉頭看他正在一旁微抬起頭，沉默地望著雨幕。她開始遲疑所在，向廊道左右張望，一邊是石牆，一邊是灰黑的鐵門，恍惚中像是兩具龐大的身體，正朝他們步步緊逼著。她攥緊手，指縫很潮濕，膩膩的。

「雨好像變小了。」她說，尾音吞掉了。他彷彿醒過來，望她時埋在黑暗中的眼神依然沉著。她別開視線，去看地上迸開的水花，正想背起書包走到簷下，便聽他說：「離九點只剩十分鐘了。」她沉吟，一根分針在她身體開始轉動，「可以再等小一點。」他的咬字有點太輕，然而很快接著笑起來，說：「警衛會不會來找我們？」她突然被提醒了什麼，呼出的鼻息顫抖，下意識抿緊唇，但還是努力挺直聲口：「應該不會。」餘光裡他低頭看手錶，她裡面的分針只動了一點，極小，極細，可又好像非常漫長、非常遲重。

雨一直下。路燈光線晃動，像眼睛眨啊眨，眨啊眨，也許是睫毛失了足。高空有風張開椰葉，時大時小，椰葉是不能飛的翅膀，而也只是張著、翻著，不飛升。

沒有人再說話。