水手服抽屜情書球場笑聲將逝。

廁死一百個被霸凌者後，召喚出我。

文學遊藝場·第35彈 三十字小說徵文辦法

●徵求只有「三十字」的小說，以「學校」為主題，內文字數限制30字內（含標點符號），標題不計入內文字數。在徵稿辦法之下，以「回應」（留言）的方式貼文投稿，貼文主旨即為標題（標題自訂），文末務必附上e-mail信箱。徵稿期間：即日起至2025年10月15日23:59止，此後貼出的稿件不列入評選。詳細徵文辦法請上聯副文學遊藝場：http://blog.udn.com/lianfuplay/article。

●投稿作品切勿抄襲，優勝名單揭曉前不得於其他媒體（含聯副部落格以外之網路平台）發表。聯副部落格有權刪除回應文章。作品一旦貼出，不得要求主辦單位撤除貼文。投稿者請留意信箱，主辦單位將電郵發出優勝通知，如通知不到作者，仍將公布金榜。本辦法如有未竟事宜得隨時修訂公布。

聯合副刊╱主辦

駐站作家：陳栢青、沐羽