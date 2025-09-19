【聯合報文學大獎評審會議】陳其豐／孤獨而優雅的靈魂

會議時間：2025年6月28日下午二時 決審主席：王德威 決審委員：王德威、石曉楓、范銘如、陳雨航、童偉格、詹宏志、楊照（按姓氏筆畫排序） 主辦單位：聯合報、聯合報系文化基金會 會議記錄：陳其豐

第十二屆「聯合報文學大獎」入圍作家為平路、阮慶岳、陳淑瑤、零雨與賴香吟五位。評審委員推舉王德威為會議主席，王德威首先邀請評審委員們說明各自的推薦理由，再綜合討論。

▋平路：近作《夢魂之地》

代表作《夢魂之地》、《東方之東》

推薦人：石曉楓、詹宏志

石曉楓指出，平路數十年來始終維持穩定的創作，也銳意追求突破。從自我到國族，平路不斷對世界拋出饒有興味的思索與提問，她的小說題材具備多樣性，兼及大眾推理、歷史元素、自我身世與疾病書寫，更注重歷史中的平凡性與人性，但又不訴諸悲情。「台灣三部曲」中的《東方之東》談兩岸關係，《婆娑之島》談台美關係，《夢魂之地》則回到台灣，在黨國之外，加入民間宗教信仰。其主軸是藉三太子表達多組父子情仇，充滿被遺棄的小孩身影，其中關於靈通描繪的情節更是驚人。相較於前兩部筆法，《夢魂之地》的想像力與敘述都更恣意奔放，形成詭譎而奇異的交融。

詹宏志讚美平路向來以成熟手法，藉文學展開對現實的議論。《夢魂之地》是「台灣三部曲」中最成功的一部，平路以通靈女為切入點，結合歷史與人物內在世界，並非用力闡述時代意義，而是透過故事呈現受制者與掌控者之間的對抗，進而反思自我處境與人際關係。詹宏志認為，通靈女身不由己，既像諮商師承接他人願望，又必須背負苦難，平路有意藉此隱喻現實中肩負重責的人。

▋賴香吟：近作《白色畫像》

代表作《島》

推薦人：范銘如

范銘如剖析，《島》描寫解嚴後的民主運動發展，不單純歌詠台灣民主化成就，而是以遠距視角描繪理想主義者的挫敗與改革未竟之處。《白色畫像》筆調溫柔，以白色恐怖創傷為基底，整合文學史、文化史與通俗史，充實「小寫的人」的生活。書寫大時代時，賴香吟不以理念掛帥，細緻呈現生活經驗，展現人的溫度，足以作為後世歷史、政治題材寫作者的示範。范銘如補充，平路與賴香吟可以相提並論。兩人都關注白色恐怖，描繪解嚴前的歷史創傷。平路從外省角度回顧，賴香吟則採本省立場書寫，筆法皆充滿體恤。兩位作家的近作問世後，台灣歷史、政治書寫已不再止於悲情控訴，正式進入了新時代。

石曉楓呼應范銘如的說法，表示自己對賴香吟作品也很鍾愛，並指出賴香吟可能還有寫出更具代表性作品的潛力。詹宏志點出《白色畫像》為大時代塑造形象的企圖心，系列工程可能尚未結束。賴香吟小說不追求戲劇性情節，也無意展開為大歷史敘述，小說家不聚焦於直接受害人，而描寫看似無關，實則受時代氛圍牽連影響的人。

王德威認為，《白色畫像》中〈凱西小姐〉令人想起六○年代陳映真筆下對政治一腔熱情的女性。童偉格分析，賴香吟不背負歷史重擔的作品寫得最好，如《其後》寫出整個時代的歷史困境。過去二十年間，賴香吟小說在讀者理解中同時呈現兩種狀態，既是早熟的見證，也是歷史寫作的最成熟表現，這種矛盾是作者未來需面對並突破的課題。

▋阮慶岳：近作《銀波之舟》

代表作《黃昏的故鄉》

推薦人：陳雨航、楊照

陳雨航指出，阮慶岳是相對不受注意的小說家，小說中有著一貫獨行的身影，聲腔、文字都相當獨特。他筆下的庶民生活真實細膩，更融入關於宗教、罪與愛的本質的辨證，幾乎每本書都觸及人生的終極關心。《銀波之舟》讓主角「阮慶岳」現身說法，具有自傳小說化的特質。書中顯現阮慶岳與七等生、普魯斯特與里爾克等文學前輩的共情，書名亦呼應七等生小說〈銀波翅膀〉。此外，《銀波之舟》可謂一本論述與實踐兼備的進階版小說指南。阮慶岳示範如何處理小說兩項重要元素──記憶與夢境──的敘述方式，對於年輕作者應有所啟發。與《黃昏的故鄉》相同的是，《銀波之舟》末章同樣呈現想像中的人生歸宿，平靜的景象也帶出文學的想像與狂喜。

楊照表示，阮慶岳的寫作不標舉議題性，更趨近於後啟蒙方向。七等生過世後，阮慶岳顯然有意在作品中致敬心儀的小說家，也表白出個人獨特的文學傳承。承繼這樣一個前鄉土的、存在主義的、現代主義的寫作前輩，使阮慶岳的作品並不著意於呈現清楚的議題感與方向性。七等生小說經常讓讀者分不清夢幻、想像與現實的分野，阮慶岳比七等生更為理性，且在突破前輩的道路上付出種種努力，讓他在承繼之餘，展現出自己作品的獨特聲腔。阮慶岳作品最大的價值，是離開主流敘述的努力，讓楊照深感敬佩。

王德威尊敬阮慶岳以一生探詢幾乎沒有答案的問題，《黃昏的故鄉》擺盪於兩種神學之間的召喚，也融合各類社會議題，難度高於《銀波之舟》。詹宏志則認為《銀波之舟》奇特而迷人，融合自傳與私小說，敘述策略與語言風格時而精緻準確，時而近似虛構與自剖，讀者須時刻保持專注。

閱讀《銀波之舟》時，石曉楓陶醉於其中孤獨而優雅的靈魂，全書構造出一健全完整的人物性格，情調莊嚴而謹飭。她另外分析，《黃昏的故鄉》創建另一種鄉土文學，阮慶岳交融鄉土與超現實筆法，真誠地關注、追問生命存在意義。然而，在相關段落中，經常看到七等生的影子。

童偉格呼應，若不談七等生便難以理解《銀波之舟》，但七等生存在時，阮慶岳的辨證相較淺顯。《銀波之舟》與《黃昏的故鄉》用不同方式再次書寫「寬恕」命題，《銀波之舟》讓作者現身，限定愛的辨證於童年與成年的兩個「我」之間，私密性是其說服力來源。抒情主體「我」的成立，讓《銀波之舟》走在台灣現代主義小說的延長線上，也有結案的意圖。

聯合報文學大獎評審會議。（圖╱本報記者余承翰攝影）

▋陳淑瑤：近作《魔以》

代表作《雲山》

推薦人：童偉格

童偉格觀察，過去二十年間，台灣許多小說在關懷上直接順應讀者的感性與預期，在議題上試圖召喚學術理論的分析和解讀，太過明確的「方向感」，令人感覺小說文本的內在複雜度，似乎已然不是作者關心的重點。而陳淑瑤選擇反其道而行：她不順應讀者理解，不召喚學術評論，也鮮少介紹自己的作品，因而更加難以定義。陳淑瑤小說固然有抽象辨證上的困難，但童偉格認為，如此的「自閉」傾向來自小說家更艱難的想像與臨摹，不是沒有對話性，而是跳脫現實主義式的反映問題。

童偉格延伸，《流水帳》後，陳淑瑤已進入「只有自己」的領域，她在廢墟中展開在場生命書寫，讓習以為常的「鄉土文學」概念再次成為懸案。「離島中的離島」像是死去的鄉野，呈現當代生活中的孤絕。陳淑瑤以寫作反覆提問：生命如何自行其是地延續下去？《雲山》則把鄉野空間像拼圖一樣切碎，又垂直堆壘，樓寓形成垂直的鄉土，與山相互對照、凝視。《魔以》書寫生活的碎片，以及無意義的生活本身，屬於故事後的小說寫作。女主角以肉體苦勞揣摩對家鄉的情感，沒有餘裕，也沒有知識分子立場思考女性身分。在這層意義上，本書也是豐富的女性寫作。

王德威指出，如同童偉格《拉波德式亂數》指向人類整體的生存問題，陳淑瑤關注後鄉土台灣生活與生產模式的轉變，其實也具有公共性。《魔以》中有關離島、生態與年齡等議題都該引起更多關注，但陳淑瑤目前仍停留在敘事邏輯上打轉，缺乏論述的自覺，故《魔以》沒有超越《雲山》。

楊照稱陳淑瑤是「唯物觀察者」，真正寫出僅代表個人存在的「小寫的人」。主題上，「離島的離島」像是詛咒，角色陷在家鄉成為喪失故事的人。石曉楓讚賞《雲山》寫彷彿無事的規律日常，在母女有限的生活圈裡，人際網絡的小宇宙信手拈來，不沾不滯，但《魔以》裡的重疊人稱易生混亂。針對這點，陳雨航認為《魔以》的人稱經過特意設計，若不急於看見情節，閱讀時會很有樂趣。

詹宏志同樣稱許陳淑瑤描繪場所與平凡人物的能力。雖然《魔以》的敘述方式很容易纏住讀者，但詹宏志詮釋，《魔以》不重主題而重呈現，人稱重疊是作者消弭角色差異性的策略，以呈現人世間的樣態。為無意義生命賦予意義，是陳淑瑤對鄉土文學的再認識與再辨證。

▋零雨：近作《女兒》

代表作《膚色的時光》

推薦人：王德威

長期觀察，王德威發現零雨近幾年的作品變得更為清晰可讀，顯示詩人對語言重新歷練後，寫作生命的新決定。《膚色的時光》由不同系列作組合而成，有意對話古典，相對於羅智成，零雨姿態更低，沒有太大的鋪陳野心。究其根本，零雨探討的是何謂創作、何謂藝術的大哉問。《女兒》貼近日常生活倫理，用最錘鍊的語言書寫老年照護、親子議題等命題，寫出所有人都感同身受，但難以陳述的心境，令人感動。《女兒》是零雨改變的契機，其中也未嘗沒有對政治、生活與年齡的敏感與反思。

詹宏志肯定零雨用平凡的語言，有力呈現身體毀壞與理解，閱讀《女兒》時，如同一記記重拳打在身上。石曉楓評析《膚色的時光》中古典新詮的詩句，有些細節的對照讓人疑惑且不安。楊照認為這些詩句脫節於原典，若刪去致敬的名字，對內容也沒有影響。范銘如閱讀《女兒》時相當感動，但也附議石曉楓對古典新詮的疑慮，並分析，零雨早期在文字上求工，後期看似不用力的字句，其實經過深刻雕琢。童偉格則指出零雨詩作強大的敘事性，創造思維超越單一文類的限制。

▋第一輪投票

每位評審委員不分名次投兩票：

平 路：3票（石、范、詹）

阮慶岳：4票（王、石、陳、楊）

陳淑瑤：3票（陳、童、楊）

零 雨：2票（王、童）

賴香吟：2票（范、詹）

▋第二輪投票

鎖定第一輪領先群：平路、阮慶岳與陳淑瑤，每位評審委員由高到低，以５分、３分、１分投票：

平 路：15分（王1、石3、范3、陳1、童1、詹5、楊1）

阮慶岳：27分（王5、石5、范1、陳5、童3、詹3、楊5）

陳淑瑤：21分（王3、石1、范5、陳3、童5、詹1、楊3）

阮慶岳總分最高，且獲四張第一名票，七位評審委員一致同意阮慶岳獲得第十二屆聯合報文學大獎。

2025第十二屆聯合報文學大獎贈獎典禮──夢的復返。（圖／聯副）

2025第十二屆聯合報文學大獎贈獎典禮 暨聯合報文學大獎高峰對談

夢的復返

年輕時尤其會掙扎想迅速自夢境脫離，急切要返回雙足可以確實落地的現實裡。現在卻珍惜能有這樣漂浮在夢與現實邊緣的時刻，因為那最是接近我寫作的狀態，也更讓我得以視見我生命的真實姿樣。 ──阮慶岳得獎感言〈甦醒的夢〉

謹訂於民國114年9月21日（星期日）下午2時30分於孫運璿科技‧人文紀念館地下一樓多功能講堂舉行

▋2025第十二屆聯合報文學大獎贈獎典禮

得主：阮慶岳

近三年內作品：《銀波之舟》

評審團推薦代表作：《黃昏的故鄉》

▋聯合報文學大獎高峰對談

主持人：楊佳嫻

與談人：石曉楓、阮慶岳、陳雨航、陳義芝、童偉格

贈獎地點：孫運璿科技‧人文紀念館多功能講堂（台北市重慶南路二段6巷10號B1）

聯合報副刊．聯合報系文化基金會 敬邀




