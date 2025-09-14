平田俊子 作／馮啟彬 譯／第三水曜海域

鴿子睡覺的時間與

喜鵲睡覺的時間之間

有一聲槍響

螃蟹睡覺的時間與

捲貝睡覺的時間之間

有蒼白月亮圓缺

鍋子睡覺的時間與

看守人睡覺的時間之間

有隱密的航海

來了風

起了浪

船艙裡慌慌張張

老鼠四下探索

門自己打開

又

砰地關上

在夜最深的時候

船首抵達了





椅子睡覺的時間與

人好像快要倒下之間

有兩封被燒掉的信

溢出來的水與

地毯之間

有短暫的擁抱

哪裡都不去

在被封住的

夢的黏液裡溺水時

只不過是被捲入

睡眠的漩渦

暫時的靈柩與

躺下的人之間

有遺留下來的

舊外套

烏雲與

我之間

有還沒吃的晚餐



