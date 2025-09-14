平田俊子 作／馮啟彬 譯／第三水曜海域

聯合報／ 平田俊子／作 馮啟彬／譯

鴿子睡覺的時間與

喜鵲睡覺的時間之間

有一聲槍響

螃蟹睡覺的時間與

捲貝睡覺的時間之間

有蒼白月亮圓缺

鍋子睡覺的時間與

看守人睡覺的時間之間

有隱密的航海

來了風

起了浪

船艙裡慌慌張張

老鼠四下探索

門自己打開

砰地關上

在夜最深的時候

船首抵達了


椅子睡覺的時間與

人好像快要倒下之間

有兩封被燒掉的信

溢出來的水與

地毯之間

有短暫的擁抱

哪裡都不去

在被封住的

夢的黏液裡溺水時

只不過是被捲入

睡眠的漩渦

暫時的靈柩與

躺下的人之間

有遺留下來的

舊外套

烏雲與

我之間

有還沒吃的晚餐


▋平田俊子為、作家、劇作家。詩集有《戲言的自言》（獲紫式部文學獎）、《詩七日》（獲荻原朔太郎獎）、《轉運站》（獲晚翠獎）等。另有小說集、劇作集等。平田俊子致力於詩的推廣，曾在小學館編輯《詩是什麼》教導孩童在課堂上討論詩歌。香港國際詩歌之夜曾為其編輯小冊《沒胳膊的男人》，首部中文詩集《詩七日──平田俊子詩選》即將由黑眼睛文化出版。

▋10月11日（六）19：30在女書店，平田俊子將參加臺北詩歌節講座，與騷夏及楊佳嫻對談「戲言的自由」。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
台北詩歌節 日本 詩人

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

延伸閱讀

白先勇／美國夢、中國心：老帥千金與遺傳學家（上）

平田俊子 作／馮啟彬 譯／第三水曜海域

朱德庸／here+there=朱德庸

聯副／廖修平版畫作品〈朝聖〉

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。