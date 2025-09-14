平田俊子 作／馮啟彬 譯／第三水曜海域
鴿子睡覺的時間與
喜鵲睡覺的時間之間
有一聲槍響
螃蟹睡覺的時間與
捲貝睡覺的時間之間
有蒼白月亮圓缺
鍋子睡覺的時間與
看守人睡覺的時間之間
有隱密的航海
來了風
起了浪
船艙裡慌慌張張
老鼠四下探索
門自己打開
又
砰地關上
在夜最深的時候
船首抵達了
椅子睡覺的時間與
人好像快要倒下之間
有兩封被燒掉的信
溢出來的水與
地毯之間
有短暫的擁抱
哪裡都不去
在被封住的
夢的黏液裡溺水時
只不過是被捲入
睡眠的漩渦
暫時的靈柩與
躺下的人之間
有遺留下來的
舊外套
烏雲與
我之間
有還沒吃的晚餐
▋平田俊子為日本詩人、作家、劇作家。詩集有《戲言的自言》（獲紫式部文學獎）、《詩七日》（獲荻原朔太郎獎）、《轉運站》（獲晚翠獎）等。另有小說集、劇作集等。平田俊子致力於詩的推廣，曾在小學館編輯《詩是什麼》教導孩童在課堂上討論詩歌。香港國際詩歌之夜曾為其編輯小冊《沒胳膊的男人》，首部中文詩集《詩七日──平田俊子詩選》即將由黑眼睛文化出版。
▋10月11日（六）19：30在女書店，平田俊子將參加臺北詩歌節講座，與騷夏及楊佳嫻對談「戲言的自由」。
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言