聯副／廖玉蕙主講「對荒謬微笑，和遺憾握手」

中國婦女寫作協會主辦之2025年「人間煙火」系列講座，第四場由作家廖玉蕙主講，講題「對荒謬微笑，和遺憾握手」，在夏秋之際邀請聽眾共品人間煙火，分享她如何面對生活中的荒謬與遺憾。講座時間是9月16日（二）下午2:00-4:00，地點在紀州庵文學森林（台北市中正區同安街107號二樓），免費活動，歡迎報名參加。線上報名網址：https://www.kishuan.org.tw/activity_detail1766.htm（桂樨）

