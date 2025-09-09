聯副／廖玉蕙主講「對荒謬微笑，和遺憾握手」
中國婦女寫作協會主辦之2025年「人間煙火」系列講座，第四場由作家廖玉蕙主講，講題「對荒謬微笑，和遺憾握手」，在夏秋之際邀請聽眾共品人間煙火，分享她如何面對生活中的荒謬與遺憾。講座時間是9月16日（二）下午2:00-4:00，地點在紀州庵文學森林（台北市中正區同安街107號二樓），免費活動，歡迎報名參加。線上報名網址：https://www.kishuan.org.tw/activity_detail1766.htm（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言